El fuerte descargo en Instagram de Irem Helvacioglu, Nefes en Fugitiva

domingo, 6 de febrero de 2022 00:00

Fugitiva es sin dudas la novela del momento. Desde su desembarco en la pantalla de Telefe, tuvo una importante repercusión, especialmente por la temática que toca vinculada a la violencia de género e intra-familiar.

La ficción, que se emitió en Turquía en el 2018, cuenta la historia de Nefes, una joven madre que fue casada a la fuerza cuando era adolescente con un empresario que desde ese momento la tuvo cautiva en su mansión con el hijo que tuvieron. Allí sufrió numerosos golpes y sometimientos que la impulsaron luego a escapar con el pequeño.

Nefes está protagonizada por Irem Helvacioglu, una bella actriz que en el contexto de la emisión de la novela en Turquía hizo una fuerte publicación. La actriz usó su cuenta en Instagram para hacer referencia a la novela y la fuerte temática que toca de violencia contra la mujer.

En el posteo, que salió publicado en el 2018, no sólo explicó la historia de Nefes y su venta a los 16 años a un "psicópata" que la hizo madre y mantuvo cautiva, sino que además le habló a todas las mujeres que atraviesan la violencia de género pero sobre todo a quienes la generan o miran para el costado.

"¿Luchas por un poco de esperanza durante años?", preguntó en el posteo y lanzó: "¡Debes luchar! ¡Debemos luchar!"

Luego escribió: "Debemos luchar porque las niñas leen, no usan vestidos de novia. Debemos luchar porque las niñas juegan, los bebés no amamantan. ¡Debemos luchar porque las niñas son niñas, no mujeres!... Debemos luchar porque... los niños y las mujeres son amados. No se puede superar".

En otro párrafo agregó: "Hoy y todos los días después de eso, lucha con nosotros. Resiste con nosotros. No ignores la violencia. No digas que es su marido. No digas quién sabe lo que hizo que se merecía la paliza, por favor no lo digas. Si te encuentras con un hombre que abusa de una mujer, no te quedes callado, avisa a las fuerzas de seguridad".

Finalmente escribió: "¿Sabes lo que significa hebreath? Significa amigo. Respiremos, lidiemos con nuestros problemas, seamos un solo aliento contra la violencia".