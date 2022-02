Selin Yeninci, actriz de Züleyha, se despidió de la novela con un emocionante posteo en las redes

sábado, 5 de febrero de 2022 00:00

Züleyha o también conocida como Tierra Amarga sigue cautivando a la teleaudiencia argentina con cada capítulo. La novela turca paraliza las tardes con el transcurso de la historia que complementa el amor y la venganza.

La ficción, ambientada en los años 70, tiene como protagonistas a Züleyha (Hilal Altinbilek) y Yilmaz (Ugur Günes). Cuenta con un elenco de prestigiosas figuras que suman a esta historia para ser un éxito a nivel mundial. Cada uno de ellos se ganó el corazón del público que sigue la trama.

Entre los personajes de la novela está Saniye Taskin, esposa de Gaffur, quien es un reconocido capataz de una finca y es considerado el villano de la historia. La actriz que interpretó este papel fue Selin Yeninci, una joven que nació Estambúl, Turquía el 16 de enero de 1988.

La joven actriz de 34 años, amante de los libros, la cocina y la moda se despidió de la novela con un posteo en su perfil personal de Instagram. En aquél posteo agradeció a la productora turca por haberla tenido en cuenta para formar parte de la novela que cambió para su vida y que la ayudó a crecer en el mundo de la actuación. La publicación estuvo acompañada de una fotografía, rápidamente logró miles de reacciones, en pocas horas.

"Adiós Saniye. Me diste comienzos maravillosos, no un final. Muchas gracias a nuestros productores @timursavciofficial y @burak, por toda la belleza que me han dado. Siempre ha sido muy valioso ser parte de este mito que has estado produciendo como una expresión de tu respeto por la audiencia y que has estado viviendo durante muchos años.

Muchas gracias por la inspiración que han dado a todo nuestro equipo de escritores, cada episodio de los cuales brilla. Todos mis compañeros de juego, gracias a todos uno por uno. Todos mis compañeros que nos han dejado, han participado, han recorrido el mismo camino desde el primer día, gracias a todos por sus esfuerzos.

Y por supuesto, todas nuestras audiencias que nos han apoyado hasta ahora; Amaste tanto a Saniye, que me has dado toda una vida. Me han dado la oportunidad de sentir tu mano en mi espalda. Gracias a Dios que estás allí. Estoy seguro de que nos volveremos a encontrar. Permítanme terminar con una despedida de Adana"

A todos ustedes, Dios los bendiga.

Edene adiós a tu abuelo ??

A continuación el posteo

Esas fueron las palabras de la actriz que culminó con su trabajo en la tira que sigue rompiendo récord en todos los países donde fue transmitida. La joven se despidió de su personaje con enorme emoción. En su perfil está cerca de llegar al millón de seguidores y suma fans en todo el mundo.

Selin cautivó al público con su belleza y profesionalismo. Algunos portales turcos aseguraron que la actriz decidió cortar con todo tipo de vínculo relacionado en la ficción por motivos personales que se desconocen. Muchos seguidores quedaron impactados con la decisión que tomó.

Además, de la actuación la joven realizó algunos trabajos en el mundo del modelaje. Pero su verdadera pasión es actuar. Muchos esperan expectantes saber que sucederá con el futuro de Selin.