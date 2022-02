¿Reconciliación en puerta entre Laurita Fernández y Fede Bal?

sábado, 5 de febrero de 2022 17:46

Laurita Fernández continúa creciendo en el mundo del espectáculo, esta vez como conductora. Recién separada de Nicolás Cabré, la bailarina está al frente de "Bienvenidos a bordo" e incluso, en marzo, comenzará a grabar una película junto al Benjamín Vicuña.

Esta semana se corrió un rumor en el mundo del espectáculo de que la actriz podría haber tenido un acercamiento con su ex Fede Bal. Ante esto, la rubia aclaró: "Lo quiero mucho, viví con él un montón de cosas increíbles. De ahí a volver a ser pareja, nada que ver".

Por otra parte, aseguró que si bien mediáticamente pareció que terminó todo mal entre ellos, la realidad puertas adentro fue muy distinta. "Todos pasamos por momentos de calentura y enojos en cualquier ruptura. Siempre me separé bien, me quedo con lo bueno del otro y recuerdo cada vínculo re bien, creo que el otro también se queda con lo bueno mío", explicó en diálogo con Agarrate Catalina.

En su relación con el hijo de Carmen tuvieron varias idas y vueltas, pero aseguró que no se arrepintió de haberse dado todas las oportunidades que pudo. "Hemos agotado todos los recursos y cada uno entendió que no era por ahí. Intenté volver y me terminé dando cuenta de que no era. Yo no me arrepiento de haber vuelto o de haber intentado".

Finalmente, Laurita aclaró que actualmente se encuentra disfrutando de estar sola: "Llego, me baño y me acuesto. Disfruto los momentos de llegar a casa y estar sola, no es que me incomoda estar sola, me encanta, estoy re contra bien. No es que estoy con ganas o buscando a alguien".