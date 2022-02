¿Onur Tuna de Doctor Milagro se quedó con el papel de Akin Akinözü de Hercai?

sábado, 5 de febrero de 2022 00:00

Los dos son muy atractivos y seductores. Uno triunfó en el 2021 en Argentina con Doctor Milagro y el otro en este 2022 con Hercai. Se trata de Onur Tuna y Akin Akinözü, quienes se pusieron en la piel del doctor Ferman, el primero, y Miran Aslanbey, el segundo. Ambos conquistaron los corazones no sólo de las argentinas sino también la teleaudiencia de varios países donde las ficciones turcas se emitieron.

En los últimos días ambos quedaron en el ojo de la prensa turca a partir de un rumor que trascendió y tomó fuerza: Onur se quedó con el papel principal de la ficción Prisioner, que había sido ofrecido a Akin.

Así lo informó el portal turco Televizyon Gazetesi, desde donde informaron que Akin Akinözü se habría arrepentido de aceptar la propuesta que lo tiene hoy en las pantallas de Turquía que es la serie de "The Game of My Destiny". Según lo publicado, el actor hubiera preferido dar el sí a la ficción que luego le ofrecieron a Onur Tuna, Prisionero.

Akin Akinözü, una de las estrellas de Turquía tuvo un gran éxito con Hercai, ficción que compartió protagonismo con Ebru Sahin, que interpretó a Reyyan. Con la transmisión en serie en muchos países en el extranjero, el guapo actor logró llevar su nombre fuera de las fronteras de Turquía.

Durante mucho tiempo, después de que se terminó Hercai, Akin Akinözü no aceptó propuestas laborales y cada una que le llegaba la analizaba muy bien. Finalmente se decidió por la serie de "My Destiny" pero ahora se conoció que le habían ofrecido el papel principal de Prisionero, que hoy está en la piel de Onur Tuna.

Esta última serie hoy arrasa con el rating en su país de origen y es un éxito total. Si bien la que aceptó Akin Akinözü tiene buenas mediciones no logra alcanzar a la rival.

Es por esto que, según los portales turcos, Akin Akinözü se arrepintió de no haber aceptado la oferta que le llegó en un principio.