Züleyha Tierra Amarga: conmoción por la muerte de Hünkar en el capítulo de este viernes

viernes, 4 de febrero de 2022 00:00

Momentos de mucho dolor se viven en Züleyha, la novela de las tardes de Telefe. Los seguidores de la ficción turca vieron la muerte de uno de los personajes más queridos y con esto.

En el capítulo de este jueves, Hünkar se juntó con Behice en un descampado abajo de una torre y le dijo que descubrió toda la verdad que ella ocultó. Con sus palabras le entregó los certificados de herencia de la tía de Müjgan que dan cuenta de las maniobras ilegales: "Tu primer esposo estuvieron casados 4 años, él murió de un ataque al corazón. El certificado de defunción lo firmó tu hermano. Ese hombre no tenía mucho dinero pero intentó dejarte algunas cosas. Tu segundo esposo también murió de un infarto. Su certificado también lo firmó tu hermano pero él tenía mucho dinero y le dejó una gran cantidad de propiedades".

Al escuchar esto, Behice le dijo a Hünkar que la está tratando de asesina. "El caso se cerró y nadie fue capaz de demostrar la verdad y tú tampoco lo vas a hacer", lanzó la tía de Müjgan a lo que Hünkar le apuntó que sospecha que ella está dispuesta a matar a Fekeli y la amenazó con llevar los documentos al fiscal para que vaya a la cárcel.

Ante esto, Behice sacó un puñal de su cartera, se acercó a ella y se lo clavó 2 veces en el estómago. Luego la dejó en el lugar y se retiró para ir rumbo al puente del río y desde lo más alto arrojar el cuchillo al agua para hacer desaparecer así cualquier evidencia que la incrimine. Sin embargo se llevó las joyas que le robó cuando Hünkar yacía en la tierra.

En el capítulo de este viernes, Demir encontrará la carta que le escribió Hünkar antes de ser asesinada. "Estoy decidida a pasar el resto de mi vida con Ali Rahmet", dice un fragmento de la carta que leerá su hijo y en la que quedará en claro que pensaba casarse con Fekeli.

Precisamente por eso, y ante la ausencia de Hünkar, es que decidirá ir a buscar a este hombre para advertirle que no quiere que se casen y para preguntarle dónde estaba su madre. "Mientras yo viva no se casarán", dirá Demir quien luego le preguntará dónde está. Sin embargo Fekeli le confirmó que no sabe nada de ella.

Luego Demir con toda su gente saldrá a buscarla y precisamente será él quien la encontrará tirada y cubierta con sangre. La desesperación y el dolor lo desbordará al no poder creer que está muerta. Su cuerpo lo levantará en sus brazos y lo llevará hasta su mansión para llorarla en su mismo hogar.

Con este triste escenario, Fikret le confirmará a Fekeli la triste noticia. "Lamento que haya muerto", le dirá sin más ruedo y generando un gran dolor también en él que esperaba pasar el resto de su vida con ella.