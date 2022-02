Griselda Siciliani habló de su momento más difícil: "Pasé cinco meses alejada de mi hija"

viernes, 4 de febrero de 2022 16:58

Mientras se prepara para su regreso a calle Corrientes con Pura Sangre, un espectáculo creado por Jorgelina Aruzzi y Carlos Casella, Griselda Siciliani hizo un balance sobre su carrera durante la pandemia, que a pesar de las complicaciones que surgieron por la situación sanitaria mundial, le dio proyección internacional.

Luego de rodar Sentimental, una película de Cesc Gay, en Barcelona, en plena cuarentena estricta, la actriz y bailarina viajó a México para trabajar en un proyecto del que todavía no puede dar detalles pero que, asegura, marcará un punto de inflexión en su carrera. Pero a pesar de que a nivel profesional tocaba el cielo con las manos, el plano personal no fue fácil, ya que pasó varias semanas sin Margarita, su hija fruto de su relación con Adrián Suar.

"Pasé cinco meses alejada de mi hija y fue muy doloroso extrañarla", confesó en una entrevista con Flor de Equipo. Y explicó que en ese contexto, a pesar de la culpa que sintió, la nena la pasó bien en Buenos Aires con su papá: "Mi hija tiene una sabiduría que me supera ampliamente. Es muy maestra de la vida, de como pensar su propia vida. Pude hacer ese trabajo porque tiene a su papá. Tuve pánico, en un momento fue lo peor y casi me achico, pero después me di cuenta de que ella estaba bien".

En ese contexto, Griselda no le dio lugar al amor, ya que entre su preocupación por Margarita y por hacer su trabajo, no podía pensar en otra cosa. "Me tocó un desafío muy importante para mí, en plena pandemia, cuando no se podía salir, y fue un desafío profesional enorme y no me quedó cabeza para nada más", señaló. Y aseguró que desde que se separó del dueño de Polka, en 2016, no volvió a entablar un noviazgo y no quiere volver a convivir. "Estoy sola y muy bien. No sé si tengo ganas de ponerme en pareja. Hace mucho que no tengo una pareja estable y si lo pienso sin tener a alguien, no me da ganas, pero cuando aparece alguien que me gusta sí, porque soy muy enamoradiza", manifestó la actriz que hará su debut en el Multitabarís Comafi el 18 de febrero.