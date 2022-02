Fernán Mirás se quebró al recordar su aneurisma: "le mandé mensaje a mis hijos y dije: 'es ahora'"

jueves, 3 de febrero de 2022 17:08

A casi cuatro meses de sufrir un aneurisma cerebral por la que permaneció 20 días internado en el Sanatorio Los Arcos, Fernán Mirás recordó el episodio que puso en riesgo su vida. "Estaba tranquilo y me agarró un dolor de cabeza muy fuerte. Dije: 'Esto es raro', porque nunca me había dolido así la cabeza. Casi no me podía mover, pero no quise tomar nada, llamé al médico y me llevaron al sanatorio. Le di toda la explicación al médico, me hicieron un estudio y me dijeron que me tenían que operar y que salude a mis seres queridos", relató, con la voz quebrada, en una entrevista con Flor de Equipo.

Y se sinceró: "Me pegué el cagazo de mi vida. Le mandé mensaje a mis hijos y dije: 'es ahora'. Una vez que lo hice, le pedí al médico que me operara porque me dolía mucho la cabeza". Al mencionar a sus tres hijos, el actor no pudo contener las lágrimas y cuando le preguntaron si los chicos le habían contestado, explicó que solo había dejado una despedida en caso de que la cirugía no saliera bien. "Sentí que no hay mucho que hacer, que estás en mano de los médicos", detalló.

Durante los primeros días de internación, Mirás no fue muy consciente de lo que pasaba fuera del sanatorio, más allá de su familia. "Se hizo público muy rápido, yo no tenía ni idea. Y al otro día Pablo (Echarri) me dijo que había mucho ruido y que si quería, él hablaba. Sé que él contó mi situación", reveló el artista que acaba de reestrenar ART, la comedia que protagoniza junto a Echarri y Mike Amigorena en el Multitabaris Comafi, y que se había suspendido abruptamente por su salud.

Mirás aseguró que no tenía miedo de pasar por el quirófano y que tampoco le teme a la muerte. Por el contrario, no veía la hora de retomar sus compromisos laborales. "Sabía que había un par de semanas que eran peligrosas y una manera de protegerme era decir que iba a trabajar en dos semanas", explicó y tal como se lo propuso, mientras cumplía con su rehabilitación se enfocó en By pass, casi muerta, una película que lo tendrá como director y que estará protagonizada por Juan Minujín y Natalia Oreiro.

No es habitual que quienes sufren un aneurisma se recuperen tan rápido. De hecho, el actor aseguró que sus médicos le dijeron que solo el 30% de los pacientes retoman su vida sin secuelas. Y este evento hizo que cambiara su forma de ver la vida y que se enfocara en disfrutar más y en dejar de fumar, un hábito que lo acompañaba hace muchos años. También, le permitió reconocer en sus hijos una característica distintiva de su personalidad: "El reencuentro con mis hijos fue gracioso, me hicieron chistes, vi que me cargaban. Me di cuenta de que heredaron mi sentido del humor y con humor se sobrevive un poco mejor".