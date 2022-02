Züleyha, Tierra Amarga: avance del capítulo de este lunes

lunes, 28 de febrero de 2022 00:00

Momento de desesperación se vivirá este lunes en Züleyha, la novela turca de las tardes de Telefe. Es que Müjgan llegará al corazón de ella con un pedido y eso podría generar un gran conflicto con Yilmaz.

En el capítulo de este viernes, Yilmaz confirmó a Züleyha que ya habló con su abogado para iniciar los trámites de divorcio de Müjgan. "Desearía que Demir quiera divorciarse de tí también pero no lo creo. Sólo quiere pelear conmigo. Pero tú eres lo único que me importa en este mundo y el día que estaremos juntos", lanzará él pidiéndole una fecha para escapar.

"Tenemos que ir a donde Demir no nos encuentre", agregó Yilmaz y agregó: "no nos encontrará no te preocupes. Eso hará que tengamos un poco de suerte y no nos separaremos hasta la muerte". "Recuperemos la vida que nos han querido robar", apuntará. Sin embargo, luego ella lo llamó por teléfono de urgencia para reunirse y en un encuentro a solas le confesó que habló con Demir a quien le confesó toda la verdad de lo que pasa entre ella y Yilmaz y que él cambió.

En el capítulo de este lunes, ella le explicará que necesita que la escapada juntos no sea ahora sino más adelante. "Esta bien, vámonos, tomemos a nuestros hijos y vámonos. Pero quiero hacerle el último favor a la señora Hünkar. Casi se cumplen los 40 días. Se que nos hizo daño pero ella cambió mucho antes de morir y tú lo viste. Ella cambió y quiero hacer algo para agradecerle. Así podré estar en paz", le dirá Züleyha pidiéndole 10 días a su amado para escapar: "Hemos esperado tanto, qué son 10 días más".

Al escucharla, Yilmaz le dará más tiempo. Sin embargo pasará algo inesperado. Müjgan llegará a la mansión Yaman e ingresará sin que nadie la vea. Una vez adentro tomará una decisión inesperada: hablar con Züleyha para pedirle que interceda con su esposo para ver a su hijo.

"No tengas miedo, la verdad lo lamento. No estoy aquí para lastimarte. Estoy aquí para rogarte. Yilmaz no deja que vea a Keren Ali, no lo veo hace mucho tiempo", señaló ella y destacó: "ya se lo imploré y le pedí que no me siga torturando. Pero lo sigue haciendo. Tu también eres madre y te pido que me ayudes".

Ante esta súplica, Züleyha accederá al pedido pero un imprevisto ocurrirá. Es que luego de tenerlo en sus brazos, Müjgan no querrá devolvérselo y huirá con el bebé en brazos. En este escape intentará cruzar el río pero resbalará y caerá al agua, soltando al pequeño que es llevado por la corriente.

En un movimiento desesperado, Züleyha tratará de salvar al bebé de Müjgan pero ¿lo logrará?, ¿la doctora morirá?