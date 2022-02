"Pregúntame si estaba feliz el día que me case", Darío Barassi la rompió con un posteo

lunes, 28 de febrero de 2022 13:41

Darío Barassi sabe sorprender a su seguidores pero mucho más a su esposa, Luli Gómez Centurión. El sanjuaninos cada año que le dedica unas palabras en las redes sociales, genera mucha repercusión y ahora no fue la excepción.

El conductor de "100 Argentinos Dicen" publicó un posteo con motivo de un nuevo aniversario de casados por iglesia. Lo hizo con un texto con su estilo propio que acompañó con una foto en la que se los ve riendo en el momento más importante: frente al cura y colocando el anillo en la mano de ella.

El texto comienza con el título "Pregúntame si estaba feliz el día que me case con esta reina?!?" y luego hace una comparación de aquellas "duplas" que son inevitables: "Es que está el membrillo y el queso, Pinky y cerebro, pijama y sopa, Monica y Cesar, karaoke y ducha, atardecer y playa, sillón y tele, resaca y pizza fría, ruta y cantar a los gritos, sol y correr, papas con ketchup… buenas dupla hay miles. Pero como la nuestra no hay otra".

Al final le expresa su amor y el deseo de estar juntos por siempre. "Te amo gorda mia, celebremos habernos encontrado y lo q armamos. Vamos x mas, q venimos bárbaro. Feliz aniversario Mujer de mi vida. Aceptemos que por ahí las papas con ketchup nos ganan. Por poco. Te amo @luligomezcenturion".

El posteo sumó en 4 horas más de 80 mil Me Gusta y miles de mensajes de sus seguidores.

Los mensajes románticos a su esposa ya de a poco se van convirtiendo en un clásico de Darío Barassi. Hace una semana también compartió un posteo sobre el día que ambos dieron el sí pero en la instancia civil. Con varias fotos, el conductor compartió unas palabras en Instagram en donde destacó ese hermoso momento

"7 años de ese Si ante un juez de la calle Uruguay. Dije muchos Si en mi vida, pero ese fue el más fácil, el más acertado, el más sincero, el más convencido. Muy enamorado y esperanzado soñaba una vida ideal con vos. Pero la realidad no es sueño, no es ideal... Es mucho más. Con vos la vida me sorprende para bien siempre", escribió.

Luego publicó: "Amo nuestra pareja, nuestra familia y la vida con vos. Sigo pensando en un futuro espectacular juntos... Seguro va a ser superador de lo q pienso, xq vas a estar vos ahi haciendiño tu magia. Feliz aniversario amor mio".