Mica Viciconte chicaneó a Roberto Funes Ugarte y el fandom defendió al periodista

Mica Viciconte se caracteriza por su frontalidad y no guardarse nada. Esta vez, el blanco fue el periodista "Robertito" Funes Ugarte, quien conduce "Viajechef", el programa en el que entrevista al eliminado/a de "Masterchef Celebrity" cuando deja la cocina.

¿El conflicto? En el programa que se vio en la medianoche del lunes, Funes Ugarte trasladó a Paulo Kablan y charlaron acerca de lo que fue el frente a frente con Mica, que definió su salida. En eso, el periodista "italianizaba" la pronunciación del apellido de la participante y eso la indignó.

"Me parece que como PERIODISTA informarse de la pronunciación de un apellido no es tan difícil. No diría esto si la situación no se repitiera varias veces, ya hasta parece despectiva la forma. Se pronuncia V I C I C O N T E (Super fácil ) Y no VICHICONTE @robertofunesu", disparó con todo en Twitter.

La cuestión es que el fandom no le dio la derecha esta vez y la señaló de buscar con quién pelear. "Pero con todos los quilombos q hay en el mundo a vos te parece importante como se pronuncia tu apellido? Los” famosos “ y su ego…"; Si te lo dice otro no te molesta? Se nota que ya no sabes cómo tener relevancia y tenés que buscar bardo con Nicole o sus amigos para salir en algún lado. No cambias más das lástima". "Robertito es un profesional con titulo. Años de remarla en la tele, no lo rebajen porq no se lo merece. Por defender a alguien que no tiene ningún titulo, las y los que la defienden no tienen porq insultarlo. La otra persona no es profesional. Son como ella. Respeten!!", fueron algunos de los comentarios.

¿Qué pasará entre ellos cuando Robertito deba llevarla en "Viajechef"?

El adiós a Kablan

Fueron 3 desafíos y una noche muy intensa. Este domingo en Masterchef Celebrity se vivió una nueva gala de eliminación por la pantalla de Telefe y fue distinta al resto.

Para esta ocasión, los participantes tuvieron que competir en 3 instancias, donde además se iba haciendo un filtro entre quienes seguían en competencia para la siguiente semana y quienes quedaban al borde de la expulsión.

Hasta esta instancia llegaron Paula "Peque" Pareto, Denise Dumas, Juariu, Malena Guinzburg, Paulo Kablan y Mica Viciconte. Los 6 fueron organizados en duplas para ir superando las instancias de desafíos.

En la primera instancia, lograron salir ganadoras la Peque y Denise con un trabajo en conjunto basado en pescado. Ambas conquistaron al jurado con la propuesta al paladar y subieron al balcón. En la segunda instancia, Malena y Juriau consiguieron, con dificultad, ganarle a la pareja adversaria: Mica y Paulo.

Y precisamente entre estos 2 quedó el eliminado de la noche. En la tercera instancia, ambos tuvieron que hacer un plato libre con los ingredientes que les había quedado en su isla. Paulo apostó por unas albóndigas con carne combinada mientras que Mica puso todas las fichas en unos panqueques dulces.

Como resultado quien no logró convencer al jurado y fue eliminado del certamen fue Paulo Kablan. Su plato fue bueno pero una suma de factores hicieron que quedara fuera del juego. Previo a dar a conocer la decisión del jurado, los compañeros le dirigieron unas palabras muy emotivas.

Luego Germán Martitegui tomó las palabras para dar la resolución del jurado y posteriormente Donato empezó la ronda de despedida. "Preparándote con tu hijo, el aporte de tu mujer. Me parece muy temprano para despedirte. Gracias por pasar por acá. Sos un gran tipo y te quiero mucho", lanzó Donato

"Sos una persona que transmite confianza y respeto. Hoy te deja afuera pero se que vas a seguir concinando. Quedate con lo que aprendiste y dijeron en el balcón que es el recuerdo que dejaste", agregó Damián.

"Me encanta la forma en la que cocinas, Le pones mucha pasión, siempre vas de frente. Es una alegría haberte tenido acá y nos veremos en tu casamiento", finalizó Germán.