Masterchef Celebrity: ¿quién abandonó el programa este domingo?

lunes, 28 de febrero de 2022 00:24

Fueron 3 desafíos y una noche muy intensa. Este domingo en Masterchef Celebrity se vivió una nueva gala de eliminación por la pantalla de Telefe y fue distinta al resto.

Para esta ocasión, los participantes tuvieron que competir en 3 instancias, donde además se iba haciendo un filtro entre quienes seguían en competencia para la siguiente semana y quienes quedaban al borde de la expulsión.

Hasta esta instancia llegaron Paula "Peque" Pareto, Denise Dumas, Juariu, Malena Guinzburg, Paulo Kablan y Mica Viciconte. Los 6 fueron organizados en duplas para ir superando las instancias de desafíos.

En la primera instancia, lograron salir ganadoras la Peque y Denise con un trabajo en conjunto basado en pescado. Ambas conquistaron al jurado con la propuesta al paladar y subieron al balcón. En la segunda instancia, Malena y Juriau consiguieron, con dificultad, ganarle a la pareja adversaria: Mica y Paulo.

Y precisamente entre estos 2 quedó el eliminado de la noche. En la tercera instancia, ambos tuvieron que hacer un plato libre con los ingredientes que les había quedado en su isla. Paulo apostó por unas albóndigas con carne combinada mientras que Mica puso todas las fichas en unos panqueques dulces.

Como resultado quien no logró convencer al jurado y fue eliminado del certamen fue Paulo Kablan. Su plato fue bueno pero una suma de factores hicieron que quedara fuera del juego. Previo a dar a conocer la decisión del jurado, los compañeros le dirigieron unas palabras muy emotivas.

Luego Germán Martitegui tomó las palabras para dar la resolución del jurado y posteriormente Donato empezó la ronda de despedida. "Preparándote con tu hijo, el aporte de tu mujer. Me parece muy temprano para despedirte. Gracias por pasar por acá. Sos un gran tipo y te quiero mucho", lanzó Donato

"Sos una persona que transmite confianza y respeto. Hoy te deja afuera pero se que vas a seguir concinando. Quedate con lo que aprendiste y dijeron en el balcón que es el recuerdo que dejaste", agregó Damián.

"Me encanta la forma en la que cocinas, Le pones mucha pasión, siempre vas de frente. Es una alegría haberte tenido acá y nos veremos en tu casamiento", finalizó Germán.

Por su parte, Paulo se mostró feliz de haber pasado por el programa y haber aguantado 4 meses de competencia. "Fue divertido, no soy cocinero y no lo fui nunca. Desde mañana sigo siendo periodista de policiales porque es una profesión que vengo haciendo desde hace 30 años con crónicas policiales. Me gusta y esto lo tomé como un desafío. Lo tomé con muchas ganas. Fue muy lindo estar acá", destacó Kablan.