Hercai: avance del capítulo del lunes

lunes, 28 de febrero de 2022 00:00

La desesperación invade en estos capítulos a Miran y Reyyan después de que él le disparó a Azat dentro del plan macabro de Azize. El cuerpo del joven Sadoglu desapareció y todos piensan en la posibilidad de que él haya muerto por la herida de arma de fuego que no fue curada.

"Jamás seguiré con la venganza pero haré que mi abuela así lo crea. Lo arreglaré todo pero antes debo encontrar vivo a Azat", lanzó Miran en el capítulo de este viernes frente a su amigo Firat. Además se vio preocupado al no saber qué pasó con Reyyan cuyo teléfono seguía apagado. "Tenemos que ir a la mansión. Mi abuela debe habérselo llevado y si fue así fue para dejarlo morir o llevarlo con los Sadoglu para sembrar el caos", dijo preocupado Miran.

Por otro lado, Azize en la mansión decidió dejar de lado el negro de duelo y prepararse para morir de blanco. Con el sentimiento de haber alcanzado el logro de la muerte de un Sadoglu expresó frente al espejo mientras sacaba todo el maquillaje de su rostro y quedaba al natural: "Casi terminas Azize, luego acabará. Muy pronto".

En el capítulo de este lunes, Azize dirá a los empleados que empiecen a correr la información de que ella ya no seguirá viva: "que la noticia llegue a las montañas, que todos sepan que Azize Aslanbey murió. En realidad morí hace 50 años. Nasuh Sadoglu, tu me mataste. Es hora de pagar, morirás igual que yo. Mi maldición contra tí hará que te quedes solo", apuntará la mujer en su soledad.

"Mi Aslan, mi Gönul ustedes me entenderán. Por fin sabrán que los amo y ese fuego los mantendrá vivos. No puedo pedir que me perdonen pero créanme que es la única forma", agregará apuntando en las únicas 2 personas en las que ahora deposita su afecto pero también el resultado de su venganza.

Por su parte, uno de sus empleados más fiel llorará en sus manos pidiendo que no se suicide: "por favor, no muera, usted es mi madre y mi padre. Usted es mi abuela, permítame morir a mi", le dirá el joven.

"Cuando legue el momento, toma lo que has que tomar, y entrega lo que hay que entregar. Ésa es la regla más antigua del mundo", le dirá y luego le dará su testamento. Además le pedirá que éste le llegue a Gönul.

En este contexto, Miran irá a pedirle explicaciones a Azize pero en ese momento ingresará toda la familia Sadoglu encabezada por Hazar y Reyyan quienes lo increparán. Sin embargo todos se verán sorprendidos por una presencia que no esperaban. Aparecerá Aslan, el hijo de la Sultana, que es irreconocible para todos porque había desaparecido siendo niño y todos lo creían muerto.