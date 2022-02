¿Cambia de rubro? Gonzalo Heredia dijo que pensó "poner un parripollo"

lunes, 28 de febrero de 2022 13:12

Quedarse quieto nunca fue una opción para Gonzalo Heredia. A pocos días de cumplir 40 años, el actor que protagoniza La 1-5/18 en eltrece y Desnudos en el Teatro Met Sura, se reconoce como una persona inquieta, que siempre está en busca de nuevas aventuras. Sin embargo, al igual que muchos de sus colegas, con el inicio de la pandemia en marzo 2020 vio a su carrera como actor severamente afectada, algo que lo impulsó a pensar alternativas.

"Formar parte de una de las primeras ficciones que se hicieron después de la pandemia y todo lo que pasamos me enorgullece y me pone feliz de tener trabajo, porque en un momento pensé en ponerme un parripollo o un maxikiosco", reveló en una entrevista con Pasa Montagna, en Radio Rivadavia.

Y se explayó: "Me imaginé haciendo otras cosas, reconvirtiéndome, te preguntás, te lo planteás o lo hablás... sobre todo durante en marzo, abril, mayo de 2020, que fueron meses en los que no se sabía nada. Después las cosas comenzaron a suceder, pero siempre pienso qué hacer porque me aburro mucho de mí mismo".

En contrapunto con la angustia y la incertidumbre por la que pasó, la cuarentena estricta le sirvió para seguir explorando su faceta como escritor. "El punto de no retorno,mi segunda novela, la escribí durante la pandemia. El 12 de diciembre de 2019 empecé a tener la disciplina de escribir 4 o 5 horas todos los días y lo mantuve hasta el año pasado. Fue lo único que me mantuvo a flote porque si no hubiese estallado en mil pedazos. Pasé el encierro escribiendo y lo mantuve".

Otro de los proyectos que lo tuvo motivado fue volver a subirse a las tablas con Desnudos, la comedia que protagoniza junto a su mujer, Brenda Gandini, Sabrina Rojas, Luciano Cáceres, Mey Scapola y Esteban Lamothe -quien se incorporó luego de la salida de Luciano Castro-. "La gente pensaba que se iba a encontrar con chabones y minas que se ponen en bolas, con cuerpos re lindos, tallados y bronceados, pero después descubren que se trata de una obra de texto, desde un lugar en el que se quedan pensando en las cosas que suceden. Tocan temas universales, como el paso del tiempo, el amor, la construcción de las relaciones", explicó.

Y aseguró que esa misma clase de prejuicios tuvo que enfrentar en sus inicios en la actuación por los papeles de galán: "Me pasaba mucho antes, hace como 10 años, que quería demostrar que podía hacer otra cosa y no siempre los mismos personajes. Pero a medida que fue pasando el tiempo y que me fui asentando en lo que quiero contar. Y cuando tenés claro lo que querés contar, ya no importa el qué dirán, porque estás enfocado en lo que estás contando y en la forma en la que lo querés decir".

El 12 de marzo Gonzalo cambiará de década, pero lejos de preocuparlo, es un hecho que lo motiva. "Tengo buena relación con el paso del tiempo, la proyección para mí siempre fue amigable y tengo grandes proyectos, que no pasan por la juventud, sino por las ganas y el entusiasmo. Todo se resume al tener cosas por contar, por hacer", declaró.