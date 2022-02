Pia Slapka sufrió un accidente y la tuvieron que operar: “Vivir intensamente tiene consecuencias”

domingo, 27 de febrero de 2022 00:00

Hay quienes deciden pasar sus vacaciones tirados, leyendo un libro o mirando una serie, pero también están aquellos que descansan cansándose. Este es el caso de Pía Slapka que según contó en su Instagram, estaba disfrutando "intensamente" cuando por un accidente terminó en el quirófano.

“¡Hola comunidad! Les cuento lo que me pasó, esto de vivir intensamente me gusta pero tiene sus consecuencias...”, comenzó diciendo en su red social, acompañado de una galería de fotos que incluyen el traslado desde la playa hasta el sanatorio y parte del postoperatorio.

“Jugando un picadito con amigos e hijos en la playa me rompí el menisco (parece ser que lo tenía roto de antes y esta vez se fisuró un poco más) el cuerpo solito me puso el freno, hasta acá llegás fiera. El año pasado y el anterior el cuerpo me envió un par de alarmas y no las escuché lo suficiente”, agregó la mamá de Gerónimo y Benjamín.

Pese al accidente, y mientras uno de sus hijos la acompañaba hasta el vehículo 'haciéndole de muleta', la conductora se mantuvo con mucho humor y aseguró que fue un partido muy duro.

“Evidentemente necesitaba esto para bajar de 5ta a 3era, de esto aprendo también porque todo lo malo tiene algo bueno. La vida es resistencia no velocidad. Esto me puso de frente la omnipotencia, la exigencia, no todo lo puedo. Así que más humildad para mi”, agregó Pía.

Finalmente, tras la operación, agradeció a todo el equipo médico que la atendió. "Gracias al doctor Conrado López Alonso que me operó,? mi kinesiólogo genio capo Federico Río a todo el equipo de enfermeros y el anestesista del Sanatorio las Lomas, Soledad, Charly Agustín, Belén, Maira, Karina, Joy, Jaz, muchas gracias por su atención tan amable, y a mi amiga Karina Cuevas que me cuidó toda la noche. ¡Volveré Fieras! #calmalafiera”, sentenció.