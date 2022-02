Mica Viciconte mostró su pancita a semanas de la llegada de Luca

domingo, 27 de febrero de 2022 20:26

Emocionada y expectante ante la llega de Luca, Mica Viciconte muestra paso a paso como va creciendo la pancita. Sus seguidores llenaron de reacciones la publicación.

“Semana 31. No veo la hora de conocerte”, escribió la la joven en su cuenta de Instagram, junto a una serie de fotos mostrando su pancita.

En el posteo agregó el nombre de su hijo, Luca Cubero. La alegría y las ansias de poder conocer a su hijo invaden la vida de la Influencer.

Como suele suceder, en pocas horas, la publicación superó los 100 mil me gustas e incontables reacciones. Prevalecieron los corazones y buenos deseos para Viciconte.

La joven habló de los cambios hormonales que provocó el embarazo. En referencia al tema, reconoció que su pareja habló con sus tres hijas para pedirles que colaboren en la casa.

“Fabián se está encontrando con un demonio en vida. Él la lleva bien, es re compañero, tuvimos una charla y le expliqué que es algo que no puedo manejar, que necesito más atención y él no tuvo problema y puso quinta. Está atendiéndome. Solo necesito que en la heladera haya frutas, siempre me gustaron y se potenció con el embarconfesazo”, contó Viciconte en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.