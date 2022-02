Vero Lozano, hasta las lágrimas: "estoy muy emocionada"

sábado, 26 de febrero de 2022 10:53

Emocionada hasta casi las lágrimas. Así se mostró en su vuelta a la Argentina, Verónica Lozano. La conductora de "Cortá por Lozano" se reencontró con sus afectos al arribar al país y recibió un presente muy especial.

Aún inmovilizada después de la operación a la que se sometió por el grave accidente que tuvo en el centro de sky de Aspen, Estados Unidos, la conductora fue sorprendida por sus compañeros de trabajo. A su casa le llegó una enorme foto en la que se ve todo el equipo de Cortá por Lozano alentándola en este momento tan especial.

"Estoy muy emocionada. Me llegó esta foto divina de todo mi equipo amado", comenzó expresando ella en su historia de Instagram donde muestra la foto. Luego agregó: "Seguro alguno no está porque estaban en el equipo de trabajo pero están en mi corazón... los amo profundamente".

Más tarde, se ve a 2 seres muy especiales que Verónica tiene en su vida y que no la abandonan nunca: sus perros. En las imágenes que compartió, se los ve a uno de cada lado haciendo que este momento complejo que le toca transitar sea lo más ameno posible.

"Copito me estás curando", se la escucha decir a medida que el animal le lame las piernas y luego se acuesta nuevamente a su lado. Junto al video de esa "curación" se lee una frase que dice "doctor Copito".

Por un tiempo, no podrá volver a la conducción. Se calcula que será por varios meses y mientras tanto quien ocupa ese lugar es Paula Cháves.

El accidente

Días atrás, Vero dio su versión sobre lo ocurrido durante sus vacaciones. "Fue horrible, un accidente muy espantoso, una negligencia absoluta del centro de sky. Estoy viva de milagro, me atendieron súper bien, ahora estoy sin dolor, pero el proceso es largo. Yo le pongo humor y alegría", precisó.

Luego de tomar una clase, se había subido junto a su instructora de sky y Analía Franchín a una aerosilla para seis personas, pero no pudo acomodar sus bastones correctamente y eso impidió que bajara la barra de seguridad. Si bien tanto las tres mujeres como el resto de las personas que estaban cerca comenzaron a gritarle al responsable de las sillas que las detuvieran, no les hicieron caso.

"Fue espantoso, una secuencia de terror. Las sillas seguían avanzando y la nieve quedaba cada vez más abajo. Imagínense la desesperación, quedé agarrada de los fierros, con mitones, sin tanta movilidad. Del otro lado me agarraba Franchín y me instructora me agarraba del casco", recordó Vero. Y reveló que en ese momento, en el que quedó colgado de la silla, pensó lo peor: "Sentía que me estaba por morir".