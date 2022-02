Nati Pastorutti ahora trabaja sola y reveló que le dijo su papá cuando explotó la Sole

sábado, 26 de febrero de 2022 17:43

La Sole y Nati Pastorutti todavía eran menores cuando irrumpieron en el folclore gracias a su participación en el Festival de Cosquín. La hermana mayor se convirtió en un boom instantáneo gracias a su talento y personalidad, y la menor siempre la acompañó en su carrera.

Este año, decidieron tomar caminos separados y Nati comenzó con "Íntimos", un ciclo de espectáculos que tuvieron lugar todos los miércoles de enero y febrero en el Luisa Teatro Concert de Villa Carlos Paz.

“Estoy re contenta de poder hacer temporada en Carlos Paz y de presentar este show, al que denominamos Intimo porque si bien es muy similar a lo que hacemos en los festivales, acá al ser un lugar chico estamos más cerca de la gente y hay un ida y vuelta más especial. Sole me acompaña como hermana y, además, ella fue la que tiró la idea y me dijo: ´¿Por qué no empezás a cantar sola? Tenés ganas, tenés la capacidad y podés hacerlo´. Uno siempre es un poco inseguro pero ella me alentó y me lancé”, aseguró la joven en diálogo con Pronto.

Pese a que ahora emprenden su carrera por separado, todavía sigue muy presente el recuerdo de sus comienzos. "Si bien éramos muy chicas, creo que había como una cosa general de inconsciencia de lo que estábamos viviendo y de lo que se venía. No tomábamos verdadera dimensión de lo que había ocurrido y de lo que estaba pasando. Nos subíamos al escenario de Cosquín frente a miles de personas, estaba la televisión, aparecieron las críticas y nosotras no éramos del todo conscientes de lo que estábamos viviendo. Volver a Arequito era nuestra bajada de línea y despacito nos fuimos dando cuenta de qué se trataba esto", agregó.

Un pilar fundamental para ambas fue su padre quien hacía las veces de representante y por entonces visitaba todos los locales de Cosquín diciéndoles a los dueños que tenía dos nenas que cantaban. Si bien siempre las apoyó incondicionalmente, fue el primero en pensar que el éxito de las chicas no duraría para siempre.

"Fue raro y muy de repente. Siempre recuerdo que, cuando todo esto explotó, mi papá decía: “Esto va a ser así dos años y ya está, se termina todo”. Hasta él mismo no creía que esto fuera a seguir. ¿Viste que cuando hay una explosión, después todo baja? Finalmente no fue así y gracias a la constancia, la tenacidad, el profesionalismo, el sacrificio y el trabajo de Sole, todo fue creciendo y yo la fui acompañando a ella en los festivales. Hasta ahora fueron más de 25 años", sentenció Nati.