Adabel Guerrero confesó que pudo vencer un trauma gracias a sus compañeros de elenco

Este verano, Adabel Guerrero volvió a las tablas de la mano de la poco tradicional obra de José María Muscari en el Teatro Melos de Villa Carlos Paz. Pero para poder hacerlo, confesó que tuvo que dejar de lado varios prejuicios que tenía sobre sí misma y animarse a superar barreras autoimpuestas.

"Me encanta poder hacer algo totalmente diferente a todo lo que se ha visto en Carlos Paz y por eso amo formar parte de esta obra. Tengo unos compañeros adorables y me encanta la obra así que estoy pasando una temporada re linda. Aparte, después de mucho tiempo volví a cantar. Pensé que no lo iba a hacer más y le di una oportunidad al canto", reveló la bailarina en diálogo con Pronto.

Fue tras pasar por el reality de Tinelli que se autorestringió para no volver a cantar en público, pero sus compañeros de elenco fueron fundamentales para que tomara la decisión de volver a hacerlo este año en Córdoba, luego de más de 15 años de carrera.

"Después del Cantando por un sueño no quedé muy conforme pero decidí romper mis miedos y darme una nueva oportunidad. En el show canto un tema que me encanta y reconozco que me costó un montón romper con esa cosa de que había decretado que no iba a cantar más. Mis compañeros de esta obra me re apoyaron, sobre todo Diego Ramos y Tripa cuando estábamos en Buenos Aires, me puse las pilas y me volví a animar. Estoy pasando una temporada divina".

Por otro lado, confesó que aunque le implica un mayor trastorno en su vida, le encanta hacer temporada. "Un poco se reniega porque tenés que dejar por tres meses tu casa para mudarte a otra ciudad en la que no siempre tenés las mismas comodidades pero sabemos que es así y tratamos de adaptarnos lo mejor que podemos. Lo lindo es que en verano podemos conectar como familia desde otro lugar. Martín al tomarse unos días en el trabajo y poder venirse unos días libre con nosotras, hace que compartamos muchas cosas que en el invierno es más difícil porque Lola va al jardín y nosotros trabajamos todo el día. Entonces, nos vemos solamente la noche o los domingos por la tarde; pero acá estamos todo el día juntos y lo súper disfrutamos", sentenció.