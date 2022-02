Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este jueves

jueves, 24 de febrero de 2022 00:00

Un nuevo giro comenzó a dar en Züleyha, la novela turca de las tardes de Telefe. La ficción, que en España se llama Tierra Amarga, transita momentos en los que la locura, atravesó a algunos de sus personajes mientras que el dolor, el amor y el odio vuelven a escena en sus protagonistas.

En el capítulo de este miércoles, Demir enfrentó a Yilmaz tras destaparse la mentira de Müjgan y luego fue directo a su mujer para increparla por lo que hizo aquel joven delante de todos. El hombre Yaman se vio desbordado después de que Yilmaz amenazó con llevarse a Züleyha y a su hijo Adnan y por eso le pidió explicaciones a su esposa.

"¿Quieres que te diga que vino para convencerme?, ¿que no viven como esposos?, ¿crees que escuchar la verdad te hará feliz?", lanzará Züleyha a Demir ante su avanzada. Luego él volverá a increparla: "¿Yilmaz vino para convencerte?... Vino a decirme que no renunciará a Adnan y a tí. ¿Quién le dio el valor de hacerlo?, ¿tu lo hiciste?, ¿se lo prometiste?, ¿escaparían para hacer una vida juntos?, ¿eso planearon? ¿crees que no los voy a poder encontrar? aunque estén en el otro lado del mundo".

Por otro lado, Yilmaz echó a Müjgan de la casa y se quedó con el hijo de ambos. Luego le prohibió acercarse a pesar de las lágrimas y desesperación de ella porque no quiere ser alejada de su Keren. Ante este escenario, y cuando los guardias llevaban a Müjgan y Behice derecho a la ciudad, Ali Rahmet se interpuso con su auto y las obligó a subir a su vehículo.

En el capítulo de este jueves, Müjgan le advertirá a su tío que no iba a renunciar tan facilmente a su hijo. "Lo único que me importa es recuperar a mi hijo", le dirá en el vehículo cuando él se la llevaba a una casa preparada para alojar a ella y su tía, alejadas de todos.

Por su parte, Yilmaz le prometerá a su bebé que nunca volverá a separarse de él y subrayará que "ahora solo seremos nosotros dos". "Puedo ver que ama demasiado a mi hijo. Pero ésta fue la gota que rebalsó el vaso. Casi mato a Fikret por su culpa. Cuando coloqué el arma en la cabeza de Fikret, estaba seguro y por poco halo el gatillo", confesará Yilmaz.

Luego agregará: "el odio que le tiene Müjgan a Züleyha es muy grande, incluso más que el amor a su hijo, no se lo podría volver a confiar. No otra vez". Por otro lado destacó que Müjgan "por poco" lo "vuelve en un asesino". "¿Cómo se que no tramará algo así de nuevo?", lanzará.

Por otro lado, Ali Rahmet les advertirá a Müjgan y Behice que no las está forzando en vivir ahí y lo que hace es para que estén cerca de Keren Ali. "No las estoy forzando para que se queden. Pueden irse cuando quieran. Pediré que les traigan el automóvil de Müjgan más tarde y se pueden ir cuando lo deseen. Si no les gusta estar aquí pueden tomar el autobus e irse a Estambul. Pero si deciden quedarse, no se pueden acercarse a Yilmaz", negociará Ali Rahmet.