"Tengo miedo de que Ángel me rete": Yanina Latorre habló del regreso de LAM

jueves, 24 de febrero de 2022 17:53

Muchos antes de confirmar su regreso a la pantalla chica, Ángel De Brito aseguró que tanto Yanina Latorre como Andrea Taboada lo acompañarían en su próximo proyecto televisivo, sin importar qué haga. Luego de varias semanas de negociaciones, se supo que LAM formará parte de la grilla de América TV y la mujer de Diego Latorre dio nuevos detalles en las redes sociales.

Cabe recordar que si bien en esta nueva etapa el programa mantendrá el acrónimo LAM, no podrá llamarse Los ángeles de la mañana, ya que los derechos le pertenecen al eltrece. Y aunque el conductor no lo aclaró formalmente, la panelista lo terminó deschavando. Cuando uno de sus seguidores le preguntó la fecha del debut y el horario del programa, reveló: "Tengo miedo de que Ángel me rete. No vamos a la mañana y empezamos en marzo".

La rubia compartirá el panel con Taboada, la abogada Ana Rosenfeld y Pía Shaw, quien regresa a la señal ubicada en Palermo luego de su renuncia a fines de 2020. "¿La impusieron a Pía como panelista? Es muy lamebotas de América", manifestó otro internauta. "Es lamebotas pero no la impusieron. Ángel quiere a Pía y es imposible imponerle algo a él".

Por último, le preguntaron cómo se sentía por el cambio de canal, ya que luego de formar parte de algunos ciclos como Ponele la firma y Antes que sea tarde, se fue en malos términos y además, tuvo un duro enfrentamiento mediático con Pamela David cuando se hizo pública la infidelidad de su marido, el exfutbolista Diego Latorre, con Natacha Jaitt. "Estoy contenta de seguir trabajando con Ángel. Es el único que podía lograr algo así", confesó Yanina, dejando en claro que aún tiene algunas cuestiones pendientes.

En principio, el nuevo LAM ocuparía la franja de 20 a 22 a partir de marzo, para competir directamente con Bendita, de Beto Casella, en El Nueve. Por lo pronto, De Brito prometió contar los motivos por los que se alejó de eltrece después de seis temporadas y confirmó los rumores que aseguraba que las autoridades del canal no querían que hiciera un programa similar. "Muchos hicieron lo posible para que no volviera, pero América y Mandarina lo hicieron posible", subrayó.