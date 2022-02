Nicolás Cabré confesó quién lo vuelve loco: "me llena de alegría"

jueves, 24 de febrero de 2022 21:35

"Es mi orgullo". Con esas palabras, Nicolás Cabre definió a su hija Rufina, que nació fruto de su relación con Eugenia "China" Suarez. El actor habló del rol que ocupa la nena en su vida en una entrevista que brindó mano a mano con Paula Chaves en Corta por Lozano (Telefe).

"Rufi me vuelve loco. Ahora estoy desesperado porque empezó el colegio. Es mi orgullo, me llena de alegría, y la veo como se mueve, cómo me enseña cosas todos los días", explicó en el segmento El Diván.

El actor confesó que hace unos días la pequeña lo "sorprendió". "Veo cómo trata a los hermanos, el respeto, cómo me acompaña... tengo la suerte que me acompaña desde chiquita a todos lados. En el teatro es la que dice 'hablá bajito'", contó entre risas.

Rufina nació en el 2013 y actualmente tiene 8 años de edad. Es la única hija de Cabré y la más grande de los 3 que tiene la China. La actriz es además mamá de Magnolia y Amancio a quienes tuvo con Benjamín Vicuña.

"A veces estamos con la China y decimos '¿a quién salió?'. Es muy ella. Por lo general te dicen desde afuera 'ahí está Cabré' y la China dice 'Cabré pará' pero yo veo más cosas de Eugenia, gestos o la manera de responder y digo 'es la China'", expresó el actor.

A Rufina la definió como una nena "muy ordenada y muy meticulosa" y consideró que "tal vez eso lo tiene de mi". Pero la diferenció con respecto a la picardía. "Yo era bravo, llamaba la atención siempre, quería ser el centro, el que contaba chistes, después me calmé, cuando empecé a trabajar", finalizó confesando que hoy lo que lo hace reír son los dibujos animados.