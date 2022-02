Hercai: avance del capítulo de este jueves en el que Miran disparará a Azat

jueves, 24 de febrero de 2022 00:00

Momentos muy tensos y tristes atravesarán a la novela turca Hercai. Es que la peor venganza de Azize comenzará a concretarse. Su objetivo es que uno a uno los hombres de la familia Sadoglu vayan muriendo y para eso usará a su nieto Miran como lo planeó desde un principio.

En el capítulo de este miércoles, Azize prometió venganza y matar a "los malditos Sadoglu". "Me quitaron a mis hijos", lanzó la anciana. "Nasuh Sadoglu me arrebataste a Aishe. Hazar Sadoglu me quitaste a mi Mehmet. Azat Sadoglu tu me quitaste a mi Elif... Reyyan Sadoglu tu me quitaste a Miran. Te advertí, este collar no solo te apretará el cuello a tí sino a toda la familia. Es hora de que paguen por las vidas que me arrebató. Hoy aquellos que maldije morirán. Hoy acariciaré la muerte con mi venganza. Hoy terminaré con todo lo pendiente e iré por ustedes, los quemaré a todos como me quemaron a mi y sabrán quien es Azize Aslanbey".

Luego advirtió: "Lo que ellos aún no saben es que seré yo quien se irá, terminaré todo y entonces me marcharé. Haré que sus almas ardan en las llamas del infierno y me perderé en las tinieblas".

En el capítulo de este jueves, Miran caerá en la trampa de Azize Aslanbey. La matriarca llamará por teléfono al joven pero también a otro de los integrantes de la familia Sadoglu con el fin de empezar a matar a quienes ella asegura le arruinaron la vida: Nasuh, Hazar y Azat.

Luego la mujer llamará a Reyyan para que ella sea testigo de la primera de las tres muertes. "Lo que sea que quiera no lo conseguirá Azize. No podrá detenernos", lanzará Reyyan por teléfono pero la anciana corregirá: "ya se que están pensando en marcharse, pero antes de eso quiero que veas algo".

"Déjenos en paz. Entienda que ya perdió, acéptelo. Usted está acabada. Miran la destruyó", responderá ella a lo que Azize dispondrá un auto para que lo tome y vaya a donde fue Miran: "ven si tienes agallas".

Una vez que estén cara a cara Azize con Miran comenzará a concretarse la peor trampa: dispararle a Azat para matarlo. "Él me quitó a Elif, tú se la diste en bandeja. Por ese motivo, ahora tendrás que matar a Azat. Es un acto de justicia", dirá Azize a su nieto.

"No voy a dispararle", le responderá Miran sin embargo Azize asegurará que si él no lo hace, ella con su gente lo matará. Ante estas palabras, Miran tratará de revertir ese escenario mintiéndole a la anciana: "No le voy a disparar porque lo que estas haciendo es un error. Si matas a Azat, todo lo planeado se irá a la basura abuela. Con esto sólo arruinarás tu plan de venganza. Yo por fin estoy dentro de esa familia. Tenemos la oportunidad de averiguar que pasó esa noche y darle a Hazar un castigo que será mucho peor que matarlo delante de su familia. Lo vas a arruinar todo... yo no renuncié a nada".

"Si eso es verdad, pruébalo, debes matarlo. Es un Sadoglu y es el asesino de Elif", le dirá Azize a lo que él finalmente le disparará por la espalda.

¿Miran mató a Azat?, ¿qué hará Reyyan después de ver lo que hizo su amado?