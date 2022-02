Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este miércoles 23 de febrero

miércoles, 23 de febrero de 2022 00:00

Un importante giro con la verdad que salió a la luz y el sueño de volver a estar juntos para apostar al amor. La novela turca Züleyha dio un giro inesperado este martes con lo cual dio el paso para que los protagonistas ya piensen en la posibilidad de dejar de renunciar al amor y dejar todo el dolor detrás.

En el capítulo de este martes, Yilmaz descubrió la mentira de Müjgan ante todos con el fin de convencer a su amada Züleyha de que él no tuvo nada que ver con ella. Al escuchar sus palabras, Demir saldrá a su encuentro y le pedirá que se vaya con su esposa y que no involucre a su familia.

"Este asunto no se trata de mi familia. Züleyha está involucrada", lanzó Yilmaz y agregó: "me llevaré a Züleyha y a mi hijpo. Voy a recuperar a toda costa la vida que me robaste". Pero al escucharlo, Demir le aclaró: "al final se verá quien sobrevive y quien muere".

En el capítulo de este miércoles, Fikret está dispuesto a irse de la casa después de que Yilmaz lo señaló como el amante de su esposa Müjgan. "Es un maldito, cómo se atreve a hablarme así y es increíble que yo se lo haya permitido", lanzará el joven mientras arma las valijas y se deja impulsar por la bronca de la situación que le tocó vivir delante de todos.

En este contexto, Yilmaz se dará cuenta de su error e irá a pedirle disculpas para que no se vaya. "Esto no tiene nada que ver contigo... no debí hablar así. Traicioné tu confianza. Lo siento mucho. Tengo mucho con qué lidiar en este momento y si te vas no podré perdonarme", señalará Yilmaz para retener a Fikret.

Al ver que él se quiere ir, Ali Rahmet cruzará al joven para que no se vaya: "Müjgan cometió un terrible error y Yilmaz confió en ella. Tú eres la víctima de la mentira que hizo Müjgan".

Luego Ali le reprochará a Müjgan la mentira que largó ante todos sin importarle nada: "Siempre te traté con respeto y así me pagas. Siempre estoy de tu lado y así me pagas. Fue tu idea, lo meditaste y pensaste que era lo mejor que podías hacer... no tienes ideas de las cosas que hice por tí... creí que valía la pena porque de verdad lo amabas y no querías arruinar el matrimonio que tenías.... has ido demasiado lejos, cómo pudiste robar los resultados de embarazo de un paciente... llegaste demasiado lejos con esto".