¿Que dirá Leo Alturria? Lizy Tagliani fue sorprendida por un amigo con una cena

miércoles, 23 de febrero de 2022 00:31

Lizy Tagliani vive un momento a pleno en "soltería". Desde hace un tiempo su corazón transita el camino en soledad, sin Leo Alturria, y con su mente enfocada en el trabajo y el estudio. Precisamente de la mano de este último consiguió una gratificación que la llenó de alegría este martes.

Es que siempre quiso ser abogada y en pandemia, decidió cumplir su propósito e iniciar la carrera. Con las particularidades de sus trabajos, viajes y compromisos, sigue firme en los cursados y este martes consiguió aprobar una de las materias más difíciles. La conductora televisiva rindió la materia "Derechos Humanos" y se sacó 9. Tras esto compartió su feliz momento en las redes sociales.

"Pienso y recuerdo todas las veces que soñé y hasta alguna vez mentí que iba a la facultad... y como la vida a base de esfuerzos, oportunidades, y el apoyo de mi vieja que era incondicional para acompañarme en lo que me haga feliz", contó en el posteo y agregó: "Hoy, recorriendo la @derechounlz @unlzoficial corrió por mí una sensación de estar donde quiero estar, donde soñé, donde quizá no pude en esos años pero acá estoy cumpliendo con lo que alguna vez imaginé. Sentí la alegría de mis compañeros cuando me dijeron 9, las ganas y vocación de los profesores y la pasión con que día a día trabajamos todos los que anhelamos construir una huella en esta hermosa vida que nos tocó recorrer. Gracias".

Tras este importante momento, Lizy recibió un lindo regalo de un amigo: le hizo de comer. El joven, cuya identidad aún no se conoce pero sí el rostro, le hizo una cena especial para agasajarla por la nota que alcanzó en la facultad. Según se puede ver en la foto, que ella compartió en el posteo, le hizo carne y ensalada rusa.

"Mi amis @deco_mf_import_ok me armo cena de festejo por la nota te quieroooo", escribió Lizy donde se la ve cenando con él y con un vino blanco en la mesa.

Al cabo de 2 horas, la foto sumó más de 12 mil Me Gusta y comentarios de felicitaciones de decenas de sus seguidores. ¿Será que llegó el amor al corazón de Lizy o es tan solo un amigo?