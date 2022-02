Nicole Neumann ofuscada con el rumor de embarazo: "llegado el día, se dirá"

miércoles, 23 de febrero de 2022 18:49

Desde que confirmó su noviazgo con el piloto de TC Manu Urcera, Nicole Neumann manifestó en más de una oportunidad su deseo de volver a ser mamá. Y en los últimos días, se vio envuelta en rumores de embarazo luego de compartir unas vacaciones junto a su pareja y las tres nenas que tuvo con Fabián Cubero -Indiana, Allegra y Sienna- y deslizar que en el próximo viaje podrían ser seis.

Para colmo, en su regreso a las grabaciones de Los 8 escalones del millón, el programa que conduce Guido Kaczka en eltrece, la rubia se descompensó y tuvo que retirarse del estudio para someterse a un chequeo médico, algo que alimentó las versiones. Sin embargo, al reincorporarse, "Nikita" decidió hacer una aclaración sobre su estado de salud.

"No sé que fue, si un pico de stress, pero no pude continuar lamentablemente. Me tuve que hacer chequeos y demás... Bueno, ya pasó, acá estamos de vuelta", manifestó. Enseguida, Carmen Barbieri, su compañera de jurado, se animó a preguntarle lo que todos querían saber: "¿No estás embarazada, no? Porque me dio como embarazada".

Pero Neumann decidió cortar el rumor de raíz. "¿Cada cosa que pasa me endosan un embarazo? No sé por qué", planteó molesta, aunque aseguró que no descarta que suceda a futuro. Además, en diálogo con Paparazzi, aseguró que si se llega a agrandar su familia, no lo va a ocultar. "No tengo nada para comunicar. Llegado el día, se dirá. Les juro que no tengo nada para comentar. Cuando haya una buena noticia para comunicar, se comunicará", declaró la rubia.

Cabe señalar que sus hijas tendrán un nuevo hermano en las próximas semanas, ya que Cubero está esperando su primer hijo con Mica Viciconte. Y aunque aseguró que para ella un bebé "siempre es una bendición", la modelo hizo picantes declaraciones. "Siempre querían un hermanito, pero sin el nombre del padre. Ahora viene con el nombre del padre incluido", expresó con picardía y subrayó que las nenas quieren que tenga un bebé con Manu.