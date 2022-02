"Muy doloroso": Gimena Accardi habló de su operación

miércoles, 23 de febrero de 2022 19:08

A dos días de la cirugía a la que se sometió luego de haber sufrido una fractura multifragmentaria del extremo proximal del húmero, Gimena Accardi mostró en sus redes cómo evoluciona. "Sigo acá de reposo, con mi cabestrillo", manifestó la actriz en sus historias de Instagram, en las que se mostró con su brazo derecho inmovilizado.

"Hoy me sacaron los puntos y por suerte, parece que a la tarde arrancaría kinesiología, cosa que me tiene motivada y emocionada. Es el día 15 post quirófano y recién hoy puedo decir que se me fue un poco el dolor... Fue un postoperatorio doloroso, que ni te explico, pero estoy bien, contenta, agradecida porque ya pasó lo peor y vengo bien", agregó esperanzada.

Además, explicó que en la cirugía que duró cuatro horas debieron hacerle dos cortes en el brazo, para evitar hacerle uno solo más grande que le deje una cicatriz más visible. "No me cuesta hacer reposo porque no me molesta estar tirada en un sillón siendo atendida, o soy culo inquieto, yo estoy bien", reveló con humor y se mostró agradecida tanto a su marido, Nico Vázquez, como a todas las personas que le mandaron mensajes de cariño en los últimos días. También contó que está aprovechando estos días para ver series, películas y leer y que afortunadamente, la mano "le quedó perfecta".

Cabe recordar que Una semana nada más suspendió sus funciones por tiempo indeterminado por el accidente que sufrió la actriz, que protagonizaba la comedia junto a Vázquez y Benjamín Rojas. "¡Hola a todos! Me apena mucho estar escribiendo esto pero no quiero que se preocupen, así que personalmente les explico: ayer salí a pasear a mi perra a la noche y cuando subía una escalera se enganchó la correa y caí, sufriendo una fractura multifragmentaria del extremo proximal del húmero", fue el mensaje con el que Gimena dio a conocer si situación días atrás.

Y precisó: "Ya consultamos con cuatro traumatólogos y todos coincidieron en ir a una cirugía. Así que eso nos lleva a suspender las funciones y priorizar la salud, como siempre". En su momento, se especuló con la posibilidad de convocar a Flor Vigna, quien interpretaba el papel de Accardi originalmente, para hacer un reemplazo, pero todavía no hay nada concreto.