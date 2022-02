Hercai: avance del capítulo de este miércoles 23 de febrero

miércoles, 23 de febrero de 2022 00:00

Hercai, la novela turca de las siestas de Telefe, comenzó a transitar un nuevo camino con una nueva venganza en gestación y la muerte sobrevolando a los Sadoglu. En lo que es el inicio de la Tercera Temporada, nuevos personajes entrarán en juego pero también algunos morirán.

En el capítulo de este lunes, Miran y Reyyan anunciaron a la familia Sadoglu que decidieron irse lejos para ser feliz. Para ello comenzarán un viaje a un destino desconocido y en el que sólo estarán ellos 2. En este contexto, y antes de irse, Miran le indicó a todos que ya no va a ser la mano de la venganza de su abuela Azize.

En el capítulo de este martes, Azize se verá desbordada por el odio y el dolor. "Reyyan está viva, es feliz, está con los seres que ama pero tú estas muerta Elif. Te arrancaron de mi, ellos me quitaron todo, los malditos Sadoglu me quitaron a mis hijos", lanzó la anciana.

"Nasuh Sadoglu me arrebataste a Aishe. Hazar Sadoglu me quitaste a mi Mehmet. Azat Sadoglu tu me quitaste a mi Elif", enumeró la matriarca y luego agregó: ""Reyyan Sadoglu tu me quitaste a Miran. Te advertí, este collar no solo te apretará el cuello a tí sino a toda la familia. Es hora de que paguen por las vidas que me arrebató. Hoy aquellos que maldije morirán. Hoy acariciaré la muerte con mi venganza. Hoy terminaré con todo lo pendiente e iré por ustedes, los quemaré a todos como me quemaron a mi y sabrán quien es Azize Aslanbey".

Luego advertirá: "Lo que ellos aún no saben es que seré yo quien se irá, terminaré todo y entonces me marcharé. Haré que sus almas ardan en las llamas del infierno y me perderé en las tinieblas".

Por otro lado, antes de irse, Miran y Reyyan irán al cementerio para despedirse del cuerpo de Elif. Pero al llegar encontrarán que la tumba fue abierta y el cuerpo sacado. "Mi abuela hizo esto, nadie más se atrevería a hacer esto. No puede dejar tranquila a Elif ni en su tumba", subrayará Miran.

Pero no todo estará en calma, cuando Miran le recrimine a la anciana el daño que les está haciendo aún a la familia, ella obligará matar a uno de los Sadoglu. ¿Quién será?