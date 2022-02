Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este martes

martes, 22 de febrero de 2022 00:00

Un rumor comenzó a circular entre la gente del pueblo y se fortaleció en Cucurova. En Züleyha, la novela turca de las tardes de Telefe, los personajes transitan un camino en el que una mentira genera una reacción no pensada. Es que Müjgan dijo que está embarazada de Yilmaz para separarlo de su amada pero en el hospital y en el pueblo todos dicen que ese bebé es de Fikret.

En el capítulo de este lunes, a partir de esta mentira, Züleyha se encontró con Yilmaz en el establo y le aclaró: "ahora veo la verdad, acabo de abrir los ojos, veo perfectamente el hombre que eres. Ya creo lo que veo, no en tí. Tu fuiste el que terminó con esto. Nunca más seré tu amor, así que no me vuelvas a llamar así. Aléjate de mi".

Pero luego ambos se volvieron a cruzar pero esta vez él habló y le dijo: "no te he mentido Züleyha, no he tocado a Müjgan. No lo olvidaré. Dejaré que todo termine si me miras a los ojos y me dices que no me crees. Nuestro futuro, lo que construimos juntos se terminará si no confías en mi". Pero ella le confesará que vio los resultados de sus análisis y "la alegría de una madre en sus ojos".

En el capítulo de este martes, el rumor llegará hasta la mansión donde vive Müjgan y Yilmaz. En la cocina del lugar las empleadas hablarán de esa información que circula en el pueblo: "deberías escuchar lo que están hablando, es horrible. Cuando todo esto se sepa, la casa arderá en llamas. Yo se lo que digo. Dicen que la doctora y el señor Fikret, que ellos dos", contó una de las empleadas de la mansión de Fekeli y agregó: "hace mucho que el señor y la señora no duermen juntos, cómo explicas el embarazo".

Por otro lado, Demir se encontrará en el camino con Yilmaz y le dirá unas palabras sobre el hijo que espera Müjgan: "me enteré que agrandarán la familia. Te felicito. El segundo hijo te hace más responsable, pone los pies en el suelo. Dejas de perseguir falsas esperanzas. Espero que al final seas feliz y te conformes con lo que tienes. Te felicito".

Por su parte, Müjgan entre lágrimas le hablará a su hijo a quien le confesará que todo lo que hace es por él: "hago cualquier cosa por tí para que no crezcas sin una madre ni un padre".