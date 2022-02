¡Qué cambio!: un ganador de "Bake Off Argentina" se animó a un retoque facial

martes, 22 de febrero de 2022 00:00

Damián Basile fue uno de los flamantes ganadores de "Bake Off Argentina" y desde entonces, se consolidó en pastelería. Incluso da clases con su excompañera de reality y amiga, Agustina Guz pero también comparte parte de su vida con los seguidores en Instagram. Su última gran novedad fue un cambio estético al que apostó.

Se trata de una rinomodelación sin cirugía, con la que se retocó la nariz "levantándola" y mejorando su perfil. Tantas fueron las consultas que recibió que dejó toda su info en posteos e historias destacadas y mostró el antes y el después.

"Le tengo pánico a las agujas pero no me dolió nada", confesó y dijo que lo trataron con una crema anestésica para adormecer la nariz para aplicar una inyección de ácido hialurónico. Damián aclaró que la duración es de 8 a 12 meses. ¡Qué cambio!

Apoyo a Lizy Tagliani

Lizy Tagliani está en una etapa de cambios. No sólo se despidió de la TV con "Trato Hecho" sino que ella misma anunció que su pareja con Leo Alturria había terminado. Aunque argumentaron que era en buenos términos, el hombre no tuvo comentarios muy felices hacia la conductora y actriz y el distanciamiento fue contundente.

Sin embargo, tras el "Lizygate", la actriz se refugió en el cariño de los fans y de sus amigos aunque hay mensajes en redes sociales que no dejó pasar. Por eso, este sábado hizo un fuerte descargo en Instagram y como no tuvo destinatario, algunos hasta atribuyeron que era para su expareja.

"HOY SE TE BLOQUEA Y SE TE ELIMINA DE MI LISTA DE CONTACTOS. CREO QUE MERECÍA AL MENOS UN "COMO ESTAS TRAVA? TE FUISTE A HACER VER LA PROSTATA?" BESO Y QUE TE VAYA COMO TE MERECES. JAJAJAJJA. LA PROSTATA... ME ACORDE QUE ME TENGO QUE IR A HACER EL ESTUDIO... BUENO ME SIRVIÓ EL ENOJO", señaló Lizy, así en mayúsculas, junto a una selfie en la que se muestra sonriente.

Entre los comentarios hubo uno que llamó la atención y pertenece a Damián Basile, uno de los ganadores del reality "Bake Off Argentina". Dijo: "Me representa. No hay nada mejor que bloquear cuando desaparecen, para no estar esperando nada de quien no puede dar nada".

