"¡No me llames más!": Soledad Pastorutti, furiosa en un video

martes, 22 de febrero de 2022 12:17

"¡No me llames más!", dice Soledad Pastorutti con un gesto de bronca a alguien por teléfono. El video la muestra con un look muy veraniego y retro, llena de colores. No está sola; se le acerca Natalie Pérez quien le choca la mano. ¿De qué se trata?

Juntas, las artistas estrenarán "Lágrimas y flores", este 24 de febrero en plataformas digitales y en video para TV. Entre ambas, también hubo intercambio de elogios: “@sole_pastorutti si antes te amaba, ahora que te conozco mucho más! sos espectacular!”, dijo Natalie en uno de los mensajes que dejó en un posteo compartido.

Ambas se mostraron muy sexies en un video que promete verano y playa. Soledad apostó a promocionar la compra anticipada del tema. ¿Qué se vendrá?

Mirá los adelantos:

Amor, amor

Este 26 de enero, la querida cantante Soledad Pastorutti vivió un momento especial al cumplir 26 años de carrera artística. La fecha la celebró a lo grande en redes sociales donde recibió calurosos mensajes de felicidades.

En primer lugar fue ella la que decidió compartir las decenas de imágenes y collage que sus seguidores le hicieron y que no pasó por alto a modo de agradecimiento. Posteriormente un video con una reveladora letra emocionó a todos.

"Soy esa niña, soy esa mujer, que no se cansa de aprender... 26 años de aquella noche inolvidable de #Cosquín... MAÑANA nos volvemos a encontrar en la Plaza Próspero Molina", aseguró "La Gringa" junto a imágenes del videoclip de su canción.

Sin embargo, entre los comentarios que la publicación cosechó estuvo el de un amigo muy querido de Soledad y también admirado en Argentina y varias partes del mundo. Se trata de Luciano Pereyra que no dejó pasar el aniversario y le dejó un afectuoso mensaje a su colega.

"Hace 26 años somos felices!! GRACIAS!!", le escribió. De esta manera le declaró su amor y admiración ya que reveló que es feliz con la música de su amiga.