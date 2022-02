Hercai: avance del capítulo de este martes

martes, 22 de febrero de 2022 00:00

Esta semana comenzó la Tercera Temporada de Hercai, la ficción de las siestas de Telefe. La novela turca empezó la última etapa de la ficción con una nueva venganza que comienza a entretejerse para golpear a sus protagonistas.

En el capítulo de este lunes, la conmoción por la muerte de Elif aún continúa. La joven falleció tras no soportar el dolor por el amor no correspondido de Azat. Ante esto Gönul ahora prometió venganza: "Los responsables de su muerte aún siguen vivos y de buen ánimo. Una vez tu dijiste que Reyyan empujó a Eliz hacia Azat. Ella la animó, simplemente porque quería deshacerse de Azat. Él y Elif se convirtieron en víctimas de esa mujer. Reyyan es la culpable de la muerte de Elif, no dejaré que se salga con la suya, esta vez tendrá que pagar por lo que hizo".

Por otro lado, Aslan Aslanbey, hermano de Gönul, volvió al pueblo para mostrar que está vivo y que con él llega el deseo de hacer justicia: "Sin muchas personas alrededor, uno tiene mucho que pensar y yo pensé mucho todos estos años. Pensé en quien me privó de mi familia, el mismo que me robó mi infancia. Lo pensé por mucho tiempo. Los que fueron tratados injustamente buscan justicia y así empezó mi historia. No me importa la venganza sino que busco justicia".

En el capítulo de este martes, Azat no puede cargar con la culpa de la muerte de Elif. "No 40 días, podría llorarte 40 años pero no regresarás. Cómo voy a vivir con este remordimiento", dirá Azat con el anillo en sus manos y las lágrimas en su rostro.

"Perdóname, yo no puedo perdonarme y hasta siento vergüenza de vivir. Yo aún estoy vivo y tengo que continuar. Debo seguir", agregó dejando su alianza al lado de la que dejó Elif en la mesa de luz antes de morir.

Por otro lado, Miran y Reyyan apostará a iniciar un nuevo camino juntos apostando a la felicidad y al amor, pero lejos de todos. "Decidimos que mañana iremos a buscar una nueva vida. Se que no me ven como yerno ni tampoco como amigo. Sólo les diremos que mi esposa y yo iremos atrás de un nuevo comienzo", lanzará Miran a toda la familia Sadoglu al momento de informar el paso que darán como pareja.

"Le confío mi hija a Dios primero y después a tí Miran", le dirá Hazar a Miran al momento de darle su bendición y aprobar la decisión de irse juntos por nuevos rumbos.

Por su parte, Azize dará camino a su nueva venganza pero esta vez con el fin de que el padre adoptivo de Reyyan muera sin contemplación.