"Falta poquito": ¿Luisana Lopilato confirmará su embarazo?

martes, 22 de febrero de 2022 00:00

Aunque no hay confirmación oficial, sí se disparan las expectativas. Son fuertes los rumores sobre un nuevo embarazo de Luisano Lopilato, el cuarto junto a su esposo Michael Bublé. Se confirmaría este martes, en el estreno del nuevo video musical del artista canadiense en el que la pareja es protagonista.

La actriz argentina hizo un posteo en Instagram destacando lo valioso de su trabajo en equipo con su esposo. "Martes 22/2/2022 se estrena “I’ll never not love you” ¿están listos para ver este video? No les puedo expresar la felicidad que me genera trabajar con Mike, pasar 3 días enteros con él en el set. Para mi sin dudas es el número 1 en todo lo que hace, es tan profesional, está en todos los detalles, cuánto lo admiro!".

Destacó: "Gracias mi amor @michaelbuble por confiar en mí siempre, por ser mi mejor amigo, por sacar mi mejor versión. Gracias y más gracias por hacerme sentir que soy la mejor mamá, la mejor mujer, la mejor actriz, la más graciosa, la más inteligente, la que siempre tiene las mejores ideas. No me alcanza este post para transmitirles todo lo que siento. Falta poquito y ya van a poder ver nuestro video, un resumen de nuestros 14 años juntos. ¿A ver si adivinan a qué películas de amor le hicimos homenaje ? Los leo!".

En una imagen de parte del video, se vería la familia Bublé Lopilato a pleno recreando una compra en el supermercado, el escenario del primer video que hicieron juntos. Pero esta vez, Luisana luce una pancita de embarazo. ¿Llegará la confirmación o es parte del guión?