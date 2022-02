Züleyha, Tierra Amarga: avance del capítulo de este lunes

lunes, 21 de febrero de 2022 00:00

Mentiras, reproches y engaños se conjugaron esta semana en Züleyha, la novela turca de Telefe. La ficción suma nuevos conflictos desde esta semana con sus protagonistas más separados que nunca.

En el capítulo de este viernes, Gaffur decidió sacar el pasaporte para irse del país ante la amenaza de Behice de culparlo por el crimen de Hatip. Para ello le mintió a Saniye para poder planear el escape y eso generó un problema incluso en la mansión Yaman, donde Demir se enojó por abandonar su lugar de trabajo.

Por otro lado, en el hospital del pueblo festejaron que Müjgan está embarazada y eso llegó a los oídos de la misma Züleyha que no puede contener el dolor del engaño. Aún no se resigna a creer que su amado Yilmaz haya mantenido una relación de marido y mujer con la doctora. Por su parte Müjgan continuó adelante con la mentira con el fin de que ambos nunca estén juntos.

En el capítulo de este lunes, Züleyha sigue sufriendo porque Müjgan espera un hijo de Yilmaz. Pero esta vez el dolor no lo ocultará ante Demir que la increpará y pondrá incómoda en un momento que no puede contener las lágrimas.

"Ya sabías del embarazo de Müjgan, verdad. Por eso es que estabas así. ¿Sigues pensando que Yilmaz merece tu amor? No he tocado ni un solo cabello tuyo y aún así soy quien te anhela. Estar cerca de tí me basta. ¿No lo ves?", le preguntará Demir mientras ella estalla en llanto.

Luego él agregará: "Soy yo quien merece tu amor, él no se merece tu amor. Sólo quiere derrotarme. Actúa así porque estamos casados". Finalmente le dirá: "se que un día entenderás que soy yo quien te merece y te esperaré hasta que pase".

Por otro lado, Yilmaz increpará a Züleyha cuando ella va al establo y le volverá a insistir que él no tocó a Müjgan. Sin embargo ella no le creerá y le aclarará: "ahora veo la verdad, acabo de abrir los ojos... nunca más seré tu amor. Aléjate de mi".