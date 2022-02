Masterchef Celebrity: quién abandonó el certamen este domingo

lunes, 21 de febrero de 2022 00:30

Un desafío complejo de la mano de un chef invitado. Este domingo, Masterchef Celebrity tuvo en su cocina al chef Pedro Bargero que hizo un plato inspirado en un risotto pero sin arroz.

Denise Dumas, Catherine Fulop, María del Cerro, Tomás Fonzi y Ernestina País se enfrentaron en las hornallas en una gala de eliminación que fue muy intensa... y "despelotada" para algunos de ellos.

La propuesta llevó a momentos al límite y dejó como los peores platos de la noche a los realizados por María del Cerro y Ernestina Pais. Precisamente esta última fue la que quedó fuera del certamen y se fue aplaudida por todos sus compañeros. Al escuchar su nombre, ella lanzó: "Está muy bien, corresponde. Siento que es lo que debe pasar".

Al momento de despedirla, Donato destacó que ella fue pura alegría. "Estábamos empezando a divertirnos. Quemaste etapas", comenzó a resaltar el jurado quien la definió como "alegría, empujón, compañera".

Luego Damián rescató una frase que dijo Ernestina un rato antes: "no hay cosas más lindas que decir 'dejé algo'... En muy poco tiempo diste todo, fue un placer tenerte acá, gracias por la buena onda, tenés platos como nadie".

Finalmente Claudia Villafañe, en reemplazo de Germán Martitegui resaltó el vínculo que las unió antes de las grabaciones de este programa: "te conozco fuera de cámara, sé como sos, quién sos, sé como sos como mamá... Todos acá te abrazan y acompañan. De acá a seguir cocinando".

Al momento de decir adiós, Ernestina no ocultó su emoción: "lloro porque soy de piscis, soy pura agua. Me emociona trabajar con esta gente. Me emociona que se siga apostando a este tipo de producto en la televisión". "Todo me emociona. Es un grupo maravilloso de personas y en definitiva la cocina es dar amor. Gracias por enseñarme", finalizó.