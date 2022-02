Hercai: avance del capítulo de este lunes

lunes, 21 de febrero de 2022 00:00

Con la muerte inesperada de Elif, el viernes pasado llegó al final la Segunda Temporada de Hercai, la novela turca de las siestas de Telefe. La trama de amor y odio cerró una etapa para dar comienzo desde este lunes al último tramo con un nuevo villano que renovará la sed de venganza.

La semana pasada, Reyyan supo que Hazar no era su padre y que toda su familia lo sabía pero se lo ocultaba. Eso hizo que le reprochar, entre otros, a Azat por haber callado siendo que ella confiaba en él plenamente. Esto hizo que el joven Sadoglu entrara en un conflicto con su esposa, Elif, a quien le confesó que no la amaba.

Producto de esto, la nieta de Azize se dio cuenta que vivió una mentira con el sueño de casamiento y en un momento de mucho dolor decidió hundirse en el río con su vestido de novia. Esto generó un quiebre en la historia e inesperadamente unió a los Aslanbey con los Sadoglu bajo un mismo estado: dolor.

En el capítulo de este lunes, Azize se mostrará quebrada por la muerte de Elif e irá a su tumba para hablarle: "hoy es mi último día. Iré donde tú estás mi Elif. Dormirás sola un día más y tu abuela irá contigo. Hoy los Sadoglu se matarán entre ellos o ellos se acabarán con su hijo Mirán o él acabará con ellos".

Luego, Azize advertirá con su pensamiento que se vendrá su propia muerte: "Correrá sangre, después hablaré con los que aún respiren. Haré un gran discurso y los que respiren maldecirán su vida. Todos sabrán de lo que es capaz Azize Aslanbey y ellos me quitarán la vida. Eso es lo que quiero, que esto termine, que se apague el fuego que hay dentro de mi".

Por otro lado, llegará a la mansión un nuevo personaje. Se trata de Aslan Aslanbey, el primo de Miran quien vendrá a generar un nuevo quiebre en la historia y se verá movilizado por Reyyan.

"Las grandes historias tienen 2 comienzos diferentes. Empiezan con alguien que inició un viaje o un extraño que llega al a ciudad. Yo soy el extraño que llega a la ciudad y quien empieza una nueva venganza. Soy el hijo de la Sultana Aslanbey, el hijo que cree muerto", se presentará luego el joven.

En este contexto expresará: "Sin muchas personas alrededor, uno tiene mucho que pensar y yo pensé mucho todos estos años. Pensé en quien me privó de mi familia, el mismo que me robó mi infancia. Lo pensé por mucho tiempo. Los que fueron tratados injustamente buscan justicia y así empezó mi historia. No me importa la venganza sino que busco justicia"