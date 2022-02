El fuerte momento de la ex Gran Hermano, Mariela Montero: "los milagros existen"

lunes, 21 de febrero de 2022 14:22

Gran Hermano marcó varias generaciones en Argentina y sus "hermanitos" alcanzaron la fama de manera veloz pero no todos lograron mantenerse en el medio. Muchos decidieron alejarse por sus propios medios y otros fueron quedando de lado por el propio contexto. Sin embargo hay quienes siguieron el camino que dio la pantalla y hasta el día de hoy logran mantenerse.

Mariela Montero fue de "la promo" GH 2007 y se la recuerda porque incluso fue una de las finalistas que compitió por el trono final con Marianela Mirra. Si bien disfrutó por un tiempo de las mieles de la fama decidió seguir con su carrera artística en Chile. Y allí conoció el amor.

La salteña formó pareja con el bancario chileno Felipe Cabrera y desde ese momento comenzó a buscar concretar uno de sus mayores sueños: ser madre. Sin embargo el camino no fue fácil, por más que hiciera todo lo posible, el embarazo nunca se daba... hasta ahora.

A sus 42 años, la Mariela confirmó en Instagram que "los milagros existen" y que finalmente está esperando un bebé: “Todos estos meses estuve esperando el momento más oportuno y hoy quiero hacerte parte del acontecimiento más importante de toda mi vida. Quiero decirte que los milagros sí existen. Que Dios sí responde a tus oraciones cuando tenés fe en él”.

En Instagram compartió una foto en la que se la ve acariciando su panza de 5 meses de embarazo y expresó: “Lo que estoy experimentando es sin dudas un mimo de mi creador, el regalo más hermoso que recibí en todo mi camino. Las palabras se quedan cortas mientras mi cuerpo está cambiando minuto a minuto, creciendo segundo a segundo...¡Viviendo la revolución más hermosa de toda mi existencia!”.

En este texto, que tuvo miles de reacciones, la ex GH agregó: “Amigos míos, quiero contarles que junto a mi amor vamos a ser padres. Y estoy muy pero muy feliz de compartir esa noticia con ustedes. ¡Feliz día del amor!”.

Por otro lado, la "hermanita" contó a la periodista Cecilia Gutiérrez, a través de un Live en Instagram que pudo quedar embarazada antes de empezar con el tratamiento. Cuando dio positivo, vinieron todos los síntomas pero eso no empañó la alegría: “Fueron muy difíciles para mí, me sentí súper mal, los mareos… se me movía hasta el piso, también tuve vértigo. Vómitos no tuve, pero ganas de vomitar sí. Una intolerancia, una irritabilidad que todo me molestaba, las voces, la gente. Estaba muy odiosa, insoportable”.

“Las hormonas se te revuelven increíble… Me miraba al espejo y el cambio era notorio. Más allá que soñé con esto, verlo que sucedía en mi cuerpo sigue siendo muy fuerte”, dijo y agregó: “Tengo una historia muy fuerte detrás de todo esto que es muy bonito. Hay una historia de lucha, triste, de pérdidas anteriores”.