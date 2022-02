Dario Barassi cumplió 7 años de casado y compartió un romántico posteo

lunes, 21 de febrero de 2022 00:00

Dario Barassi es conocido por subir contenido gracioso a las redes. Cuenta anécdotas, recuerdos con un tono humorístico al que tienen acostumbrado a sus seguidores. Sin embargo, en esta ocasión usó su Instagram para compartir un tierno mensaje hacia su esposa. El motivo del posteo fue que cumplieron 7 años de casados.

El sanjuanino comenzó su posteo diciendo: "7 años de ese Si ante un juez de la calle Uruguay. Dije muchos Si en mi vida, pero ese fue el más fácil, el más acertado, el más sincero, el más convencido".

La publicación, que movilizó a sus seguidores con miles de Me Gusta, estuvo acompañada de imágenes en las que se pueden observar distintos momentos que compartieron como pareja en su vida.

En el posteo se lee: "Muy enamorado y esperanzado soñaba una vida ideal con vos. Pero la realidad no es sueño, no es ideal... Es mucho más. Con vos la vida me sorprende para bien siempre. Amo nuestra pareja, nuestra familia y la vida con vos. Sigo pensando en un futuro espectacular juntos... Seguro va a ser superador de lo q pienso, por que vas a estar vos ahi haciendiño tu magia. Feliz aniversario amor mio".

A continuación el posteo:

Al finalizar la publicación etiquetó a su esposa. En pocas horas, en el posteo estallaron las reacciones. Con más de 100 mil me gusta e incontables reacciones, Barassi dejó demostrado que esconde una faceta romántica.