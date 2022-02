Beren Gökyildiz vuelve a la TV: se conocieron las primeras imágenes de su nueva serie

lunes, 21 de febrero de 2022 18:10

Beren Gökyildiz ya transita los sets de grabación como toda una actriz adolescente y se prepara para un nuevo desafío: es la protagonista de la nueva serie Yesil Vadinin Kizi, adaptación de la serie canadiense de Netflix, Anne With An E.

En Twitter circulan nuevas imágenes de la serie, en las que se la ve con la ropa de época y una impronta que sorprende. Y es que Beren creció en los estudios de TV y se nota su gran cambio para este nuevo papel.

La producción de Netflix "Anne With an E", adaptada de la literatura infantil clásica de Lucy Maud Montgomery, Anne Green of Green Gables, es una de las series más exitosas y recordadas de Netflix. En pleno auge en su tercera temporada, finalizó en la plataforma streaming. La serie, que fue creada por Moira Walley-Beckett, se desarrolló en 27 episodios en total con el papel principal de Amybeth McNulty y logró ganar docenas de premios de televisión.

El reparto restante de Green Valley's Daughter, protagonizada por Beren Gökyildiz, se anunciará pronto. Se dio a conocer una foto del set con Gökyildiz y anunció el inicio del rodaje. Aún no está claro en qué canal o plataforma se transmitirá la serie, pero esta conmovedora historia ya genera expectativa.