La difícil situación que golpea a Belu Lucius: "lo sufro constantemente"

domingo, 20 de febrero de 2022 00:00

La influencer Belu Lucius reveló una difícil situación que vive a diario y sorprendió con los mensajes que mostró y que la golpean a través de redes sociales. Dejando de lado su tradicional humor, la ex participante de MasterChef Celebrity abrió su corazón y contó lo que sufre.

Esta semana se conoció un triste hecho que conmocionó al mundo. Se trata de la muerte de Drayke Hardman, un nene de 12 años que se quito la vida en en Estados Unidos tras haber sido víctima de bullying en la escuela. En este marco, Belu reveló que también sufre bullying a diario.

"Ayer un niño de sólo 12 años se quitó la vida: era víctima de bullying. Yo pensaba que el bullying era cosa de niños pero no, LO SUFRO CONSTANTEMENTE; es diario y cotidiano", contó la influencer en Instagram.

Y agregó: "Leo constantemente derroche de insultos hacia otros, no se entiende el propósito ni el motivo de tanto odio. Por qué la gente piensa que puede vomitar mierd... de la boca sin importarle nada. Si no vas a decir nada bueno, mejor no digas nada".

La revelación sorprendió a mas de uno que se vio conmovido con sus palabras, por eso decenas de seguidores le dejaron sus mensajes de apoyo y sus corazones que seguro la motivaron a luchar en ese escenario.

"Acá en las redes sociales está inundado de gente con este lema tatuado 'Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago', manga de hipócritas", finalizó Lucius.