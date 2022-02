La protagonista de Fugitiva, Irem Helvacioglu, festejó su cumpleaños junto a su novio y amigos

sábado, 19 de febrero de 2022 00:00

Las ficciones turcas son la gran apuesta de Telefe. Fugitiva es el plato fuerte para seguir liderando el rating. La ficción comenzó con algunas controversias, por la crueldad que se muestra en la trama. La historia cuenta la violencia que sufre una mujer, Nefes, interpretada por Irem Helvacioglu, en manos de su marido.

La serie cuenta con tres temporadas. En los capítulos se desarrolla la vida de Nefes, una madre que es capaz de todo por el bienestar de su hijo. La mujer se casó muy joven, cuando fue vendida a un poderoso empresario. Este hombre esconde una oscura personalidad violenta y manipuladora. En su deseo por escapar de aquel mundo doloroso, comienza con sus deseos por escapar. Todos sus intentos son fallidos, pero de la mano de Thair, un joven bueno, logrará concretar su plan de huir de ese calvario.

La ficción fue un éxito en su país de origen y consagró a sus protagonistas como estrellas indiscutidas. Irem logró alcanzar la cima de su carrera y cautivó con su belleza e interpretación. En su perfil de Instagram aprovechó para compartir imágenes de su festejo, en el día de su cumpleaños.

Irem celebró su cumpleaños rodeada de afectos y acompañada de su actual pareja. La joven se mostró sonriente, en la bienvenida de sus 32 años. Publicó, en su cuenta de Instagram, varias fotografías que alcanzaron rápidamente miles de reacciones.

En una larga mesa, con pastel y amigos, Irem capturó cada uno de los momentos de aquella increíble velada. El posteo estuvo acompañada con unas palabras de la actriz, en el que agradecía a todos por el cariño que le brindan.

A continuación el posteo:

"Hay mucho esfuerzo en todas estas fotos, fueron momentos de mucha sorpresa. Mi "yoyo" no sé como agradecerte el esfuerzo por regalarme este momento, tu amor infinito sin limites y tu enorme corazón me hacen muy feliz. Las fotos no son suficiente para describir como me siento. Estoy llegando a una edad tan hermosa, las personas que están a a mi lado me hacen sentir de maravilla. Me gustaría darle las gracias a todos ustedes, que son de buen corazón y que siempre me apoyan, en cada momento con sus hermosos mensajes y amabilidad".

La actriz está dispuesta a seguir cautivando con su encanto y profesionalismo al público que la sigue a diario. Con desafíos y nuevas metas Irem recibió un nuevo año en su vida.