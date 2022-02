Jimena Barón tomó una decisión que causó intriga y explicó por qué

sábado, 19 de febrero de 2022 00:00

En medio de un intercambio con sus seguidores de Instagram, Jimena Barón reveló que hace tiempo tomó una decisión inesperada y sorprendió al dar el por qué. Desde hace años, la cantante y jurado de ShowMatch La Academia, adoptó un modo saludable de alimentación que la llevó a dejar de lado ciertos consumos.

¿Por qué decidiste dejar de tomar alcohol?”, fue una de las consultas que recibió de sus seguidores. Pregunta que Barón no pasó por alto y dijo: “En realidad no lo decidí (...) Es como que se me fueron las ganas y dije ‘che, no tomo hace mil’ y decidí ver qué onda con no tomar más”, resaltó.

Y habló sobre los efectos que el consumo de alcohol le trajo al cuerpo y que se visibilizó en la piel. "Por ahora tengo la piel horrenda, pero sí siento menos celulitis. Estoy explorando…”, finalizó.

“Ando muy sensible, con unos loops al pasado insoportables pero inevitables. Sí, por momentos siento que estoy revolviendo la tierra para que llegue lo mejor, pero otras veces es solo inseguridad y miedo a que no sea así”, escribió después en otra de sus historias.

Reconciliación

A Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona les costó mucho tiempo confirmar el secreto a voces que era su relación y ahora, a principios de año, su ruptura. El ex futbolista y la hija del Diez habían viajado a Miami para pasar las fiestas de fin de año y se estima que allí tuvieron una fuerte crisis que terminó con su separación.

Desde entonces, dejaron de compartir fotos y videos juntos en sus redes sociales y desde el círculo íntimo habían confirmado que tampoco se hablaban. Sin embargo, la mamá de Benjamín subió a sus historias de Instagram una imagen que parece ser un claro guiño para el ex de Jimena Barón.