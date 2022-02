El escalofriante mensaje que envió Gustavo Martínez horas antes de morir

sábado, 19 de febrero de 2022 18:13

Gustavo Martínez tomó la decisión de quitarse la vida tirándose desde el piso 21 del edificio en el que vivía. Ahora, su familia y la del empresario chocolatero Ricardo Fort chocan a la hora de ponerse de acuerdo en cómo y dónde será su velorio. Pero a horas antes hacerlo, se comunicó con su sobrino Nicolás Martínez por celular.

Los mensajes fueron difundidos por el periodista Daniel Ambrosino. "No sé qué hacer, estoy como sin rumbo. Estoy en un lugar que parece que, lo único que hay que hacer, son cagad**", comenzó. leyendo. Y continuó: "No me abandones. Me siento solo, estoy en un mundo de mierda, no voy a hacer nada. La gente que me rodea es un asco".

Horas después, el tutor de Marta y Felipe Fort, que están a pocos días de cumplir su mayoría de edad, se quitó la vida en el departamento de Belgrano que compartía con ellos.

Los chicos asumieron su realidad e hicieron duras declaraciones al respecto del suicidio de su tutor. Felipe fue el más duro y atacó directamente a Gustavo en sus historias de Instagram: "Las únicas personas que estuvieron siempre para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron".

Asimismo, sumó: "Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de 'cuidarnos' faltando 10 días para que cumplamos 18. ¿Tienen a Gustavo como una buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento".

"Agradezco tener una mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber qué pasó y sin saber cómo vivimos los últimos 7 años", concluyó el adolescente.