Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este viernes

viernes, 18 de febrero de 2022 00:00

Se viene un capítulo clave en Züleyha, la novela turca de las tardes de Telefe. La protagonista caerá en la trampa de Müjgan y creerá que su amado está esperando su segundo hijo con su esposa. Esto marcará un quiebre en la ficción y una decisión que nadie imagina.

En el capítulo de este jueves, Müjgan encaró a Züleyha en la farmacia para tenderle una trampa y así evitar que ella huyera con su marido. Allí planteó un encuentro casual y llevó toda la conversación con el farmaceuta para que todos crean que está embarazada. "Yilmaz aún no lo sabe pero seguro le dará mucho gusto", dijo Müjgan al hombre que atiende la farmacia.

"¿Qué ocurre, no me vas a felicitar? la noticia te sorprendió, a mi también", le dijo la doctora a Züleyha y luego le advirtió: "no soy de las personas que planean las cosas, porque la mayoría de los planes no suelen ocurrir". Finalmente lanzó: "ojalá sea una niña, deseo tener hace mucho tiempo una nena".

En el capítulo de este viernes, Züleyha hablará con Yilmaz para dar un corte final a la relación y contarle que Müjgan está embarazada de él nuevamente. "Cómo te atreviste a cuestionarme, cuando Müjgan y tu siguen viviendo como marido y mujer. Felicidades, escuché que van a tener otro hijo. Tal vez la llamarás Aizé, como se llamaba tu madre, o quizás prefieren que se llame como la madre de Müjgan, también sería lindo", expresará.

Al escuchar sus palabras, él negará esa posibilidad y se mostrará muy desconcertado. Sin embargo Züleyha sin rodeos le dará la noticia: "Müjgan está embarazada, yo lo ví. Ví su prueba, me la refregó en la cara".

Si poder creer lo que escucha, Yilmaz le aclarará a su amada que hace mucho no pasa nada entre él y su esposa: "ni siquiera he tocado a Müjgan". Pero ella, ofuscada, lo frenará: "no lo niegues, no te atrevas. Si lo haces hará que te desprecie más. No mereces lo que hice por tí. Presumió su prueba de embarazo, compró calcio, vitaminas e incluso la felicitaron. Es por eso que dudaste de mi, cuando dijiste que vivía yo como marido y mujer con Demir es porque tú estabas haciendo exactamente eso con Müjgan".

Finalmente Züleyha le marcará que sí cree eso de Müjgan porque no la ve como una persona que pueda llegar a engañar a Yilmaz. "Puede que sea celosa, loca y malvada pero no sería infiel. Deseo que seas muy feliz y que disfrutes a tus 2 hijos", finalizará antes de irse de su vida para siempre.