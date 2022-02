Verónica Lozano luego de su operación: "He recibido más amor del imaginado por mí"

viernes, 18 de febrero de 2022 19:25

A diez días del accidente que sufrió en un centro de sky de Aspen, Estados Unidos, Verónica Lozano fue operada con éxito. La cirugía duró varias horas dado su complejidad, ya que se quebró ambos pies al caer de siete metros de altura, y en pleno post operatorio, la conductora decidió dejar un mensaje en sus redes sociales para agradecer las muestras de afecto que ha recibido en estos días.

"Gracias por el amor y las oraciones. He recibido más amor del imaginado por mí", escribió desde la habitación en la que está internada, acompañada por su marido, Jorge "corcho" Rodríguez, mientras que su hija Antonia y su hermana Paz la esperan para reencontrarse cuando le den el alta. "Gracias Dios, virgencitas invocadas, santos, santas, ángeles, energías, cada uno a su modo y bajo el nombre que han elegido han llegado a mí y me han colmado de paz y amor", agregó la conductora de Cortá por Lozano.

Días atrás, Vero reapareció en su programa, que quedó en mano de Paula Chaves, vía videollamada, para dar detalles de lo ocurrido el pasado 8 de febrero. La conductora había subido junto a su instructora de sky y Analía Franchín a una aerosilla para seis personas, pero no pudo acomodar sus bastones correctamente y eso impidió que bajara la barra de seguridad. Si bien tanto las tres mujeres como el resto de las personas que estaban cerca comenzaron a gritarle al responsable de las sillas que las detuvieran, no les hicieron caso.

"Fue espantoso, una secuencia de terror. Las sillas seguían avanzando y la nieve quedaba cada vez más abajo. Imagínense la desesperación, quedé agarrada de los fierros, con mitones, sin tanta movilidad. Del otro lado me agarraba Franchín y me instructora me agarraba del casco", recordó Vero. Y reveló que en ese momento, en el que quedó colgado de la silla, pensó lo peor: "Sentía que me estaba por morir".

Finalmente, tras resistir varios minutos cayó en la nieve y el impacto le provocó una grave lesión, motivo por el que no podía viajar a operarse en la Argentina. Por lo pronto, deberá esperar una semana, para ver cómo evoluciona su cuadro, y si los médicos consideran que está en condiciones para regresar a su país, volará en un avión sanitario para encarar un mínimo de tres meses de rehabilitación por delante.