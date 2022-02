Una muerte inesperada sacudió a Karina "La Princesita": "se me parte el corazón"

viernes, 18 de febrero de 2022 00:00

Karina "La Princesita", no vive buenos momentos en este febrero de 2022. Tras exponer una difícil situación personal que la agobia, en las últimas horas la muerte de un ser cercano la sacudió y se mostró realmente conmovida tras recibir la noticia.

Se trata del fallecimiento de "Jonito" uno de sus mayores fanáticos de hace años, que la acompañó en decenas de recitales y que en las últimas horas perdió la vida. Si bien no se conoció cómo fue que pasó el triste hecho, la cantante expresó el dolor que le provocó enterarse de semejante noticia.

"Se fue uno de mis más grandes seguidores de hace muchos muchos años", escribió Karina junto a una foto con el joven. "Te abrazo con toda mi alma y serás siempre muy pero muy especial para mí. Gracias por tu amor, cariño y sacrificio para haber estado siempre acompañándome en todo lo que más podías", agregó.

"Hoy se me parte el corazón, Jonito. Abrazo a toda tu familia y amigos en este momento", finalizó sobre su seguidor.

Diás atrás, Karina reveló un mal momento y contó: "Creo que no soy de abrirme demasiado, pero a veces me cuesta estar bien. Soy una persona que se siente por momentos muy triste y en este momento no la estoy pasando para nada bien. Pero mi hija y cantar me salvaron la vida", manifestó la artista. Y se adelantó a las críticas que podrían surgir entre los internautas: "Y no vengan con que hay gente que está peor, porque la mente de cada uno es un mundo y yo siente que muchas cosas que viví son injustas. Por eso, me cuesta mucho a veces sentirme bien".

"Quiero que sepan que verles la cara al cantar me hace sentir especial por un instante, cosa que no siempre pasa; gracias por eso. Y a quienes me hacen tanto daño, ojalá que la vida se encargue de ustedes también", concluyó.