El emotivo mensaje de la hija de Vero Lozano, tras la operación de la conductora: "mamita..."

viernes, 18 de febrero de 2022 00:00

Este jueves operaron en Estados Unidos a Vero Lozano, la conductora de Corta por Lozano (Telefe), que días atrás sufrió un fuerte accidente cuando se dirigía a esquiar junto a su amiga íntima, Analía Franchín. Ambas estaban con sus esposos en Aspen, cuando Lozano cayó de una aerosilla de unos 7 metros de altura y sufrió delicadas heridas.

Muchos fueron los comentarios que trascendieron en redes sociales y televisión respecto del estado de salud de la ex modelo, aunque fue su hija adolescente quien impactó con un fuerte mensaje respecto de su madre. Anteriormente, Agustina Casanova contó en el noticiero de Rodolfo Barili y Cristina Pérez cómo salió la primera de las operaciones por las que deberá pasar.

"La operaron en Estados Unidos, ella está muy bien. Está descansando en su habitación, la operación fue exitosa y se prepara para el proceso de rehabilitación en cuyos planes está regresar a Buenos Aires la semana que viene”, dijo la periodista.

Después, la hija de Vero, Antonia, reveló cómo está su mamá a través de una tierna publicación. "¡Mamita está bien! ¡Todo salió como esperábamos! El doc, muy contento. ¡Pronto estará con nosotras!”, escribió la adolescente. Y agregó: "¡Gracias por tanto amor y por todos sus mensajes! ¡Soy una afortunada!”.

Sin embargo eso no fue lo único ya que también se conoció que mientras operaban a su mamá, la joven pasó parte del tiempo en una iglesia de aquel país, rezando y orando por la salud de la conductora.

"La Virgen me protegió; sentí que me moría"

La conductora habló en su programa y no pudo evitar angustiarse al dar detalles del momento de su terrible caída de una aerosilla en un centro de esquí en Aspen. “Fue horrible, un accidente muy espantoso y estoy vida de milagro. El proceso es largo, pero yo le pongo humor y alegría”, dijo con su clásico optimismo al panel, conducido por Paula Chaves.

“Sentía que me estaba por morir realmente. Veía y escuchaba todo. Anita gritaba y la instructora me decía "aguanta, aguantá". La gente gritaba. Yo creo en Dios y creo que la Virgen me protegió", dijo llorando y tuvo que parar su relato. "Sentí que estaba en manos de Dios. Gracias a Dios, tengo perseverancia y entrenamiento sino no sé qué hubiera pasado”, continuó.