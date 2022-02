Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este jueves 17 de febrero

jueves, 17 de febrero de 2022 00:00

Amor, celos, separaciones y dolor. Züleyha, la novela de las tardes de Telefe, transita momentos en los que una verdad comienza a salir a la luz y otra se oculta con una macabra mentira. Además sus principales protagonistas decidirán separarse para siempre.

En el capítulo de este miércoles, Yilmaz y Züleyha se reunieron a solas para hablar y en este contexto hubo reproches y celos de por medio. Él le echó en cara que ella estuvo al lado de Demir en la conferencia de prensa en la que se ofreció un millón de pesos de recompensa para encontrar al asesino de Hünkar y que incluso se dieron la mano ante las cámaras.

"La muerte de Hünkar hizo que tú y Demir se juntaran. No has querido dejar a Demir, no quisiste iniciar una nueva vida conmigo. ¿Me estás engañando?", le preguntó Yilmaz a su amada quien no podía creer lo que estaba escuchando. Luego él agregó: "dije que renunciaría a mi hijo por estar contigo y tú ni siquiera respondiste y después te fuiste a tomar su mano". "¿Están viviendo como marido y mujer?", le preguntó Yilmaz a Züleyha. Sin embargo esa conversación no pasó desapercibida para una persona que escuchó a escondidas: Müjgan.

Por otro lado, Gaffur descubrió en una cajonera de la habitación de Hünkar, un documento judicial que indica que Behice sería la asesina de sus dos maridos. Esto llevó a que él sacara la conclusión de que esta mujer mató a la patrona de Cucurova, Yaman.

En el capítulo de este jueves, Gaffur se verá desbordado por la información que encontró e irá directo a darsela a Saniye. Sin embargo, Behice lo verá y lo extorsionará usando el crimen de Hatip para implicarlo. "¿Dónde está la carta que le escribiste y lo amenazabas?, ¿dónde está el arma que arrojaste? además tengo un testimonio. Tu mataste a Hatip y serás colgado", lanzará la tía de Müjgan.

Luego le advertirá que si habla y la acusa, él también terminará preso y mucho más: muerto. "No puedes decirle esto a ninguna persona. No puedes explicar nada", amenazará para luego arrancarle de las manos el documento judicial que la compromete.

Por otro lado, Müjgan encarará a Züleyha en la farmacia para tenderle una trampa y así evitar que ella huya con su marido. Allí planteará un encuentro casual y llevará toda la conversación con el farmaceuta para que todos crean que está embarazada. "Yilmaz aún no lo sabe pero seguro le dará mucho gusto", dirá Müjgan al hombre que atiende la farmacia.

"¿Qué ocurre, no me vas a felicitar? la noticia te sorprendió, a mi también", le dirá la doctora a Züleyha y luego le advertirá: "no soy de las personas que planean las cosas, porque la mayoría de los planes no suelen ocurrir". Finalmente lanzará: "ojalá sea una niña, deseo tener hace mucho tiempo una nena".

¿Qué pasará ahora?, ¿qué planeará Behice para zafar del crimen? y Müjgan ¿cómo encarará a Yilmaz con la mentira?