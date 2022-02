Hercai: avance del capítulo de este jueves 17 de febrero por Telefe

jueves, 17 de febrero de 2022 00:00

Hercai transita el último tramo de la Segunda Temporada por la pantalla de Telefe y con esto llegan momentos que impactarán al fandom. Los personajes principales viven momentos con verdades reveladas pero también con sentimientos encontrados en sus protagonistas.

En el capítulo de este miércoles, Elif y Azat tuvieron una fuerte discusión que marcó un cambio en la joven. Fue después que él volviera borracho y sumergido en la pena porque Reyyan se fue lejos y le advirtió que no lo perdonará por mentirle. En este contexto, cuando Azat estuvo ante su esposa, ella entre lágrimas le dijo que sabe que él la sigue amando.

"Yo jamás te mentí, jamás te engañé", reconoció él a lo que ella le refutó: "es cierto desde el principio nunca me mentiste. Fui yo quien se engañó. No funciona, ni nunca funcionará. Tu no me amas y se que nunca lograrás amarme". Tras esto, Elif se sacó la alianza y la dejó en el escritorio para luego irse.

Por otro lado, Azize planeó la forma para que Reyyan conozca a su verdadero padre y de esa manera dañar una vez más a Hazar. "Obviamente querrá recuperar la vida que le robaron. Vaya! a veces la vida juega a favor de los planes de uno. Muchas veces yo quise matar a Reyyan del corazón de Miran pero la serpiente rubia lo consiguió", le dirá a su empleado a quien le pidió convocar a la joven a su casa para entregarle la información de su padre biológico. Una vez que la matriarca estuvo con Reyyan frente a frente, le entregó el sobre pero ella se lo rompió en la cara.

En el capítulo de este jueves, Miran hablará con la abuela Sükran quien le recriminará por lo que él le hizo a su amada. "La hicieron prisionera en cada paso que dio en su vida, en especial tú. Si no hubieras hecho ninguna de esas atrocidades, ahora no estarían sufriendo", le lanzará la anciana.

Por otro lado, Hazar querrá irse de la casa al ver que Yaren vive en la mansión Sadoglu a pesar de todo el mal que le hizo a la familia. "Fui como un padre para Yaren y así me arrancó el corazón. Si ella sigue viviendo en esta casa, me voy con mi hija. Ustedes están muy preocupados por tener a su hija lejos, pero a la madre de Reyyan piensan que no le duele, no se angustia. Si Yaren está acá, yo me voy", le advertirá a su hermano.

En ese momento, ingresará el caballo de Reyyan a la mansión Sadoglu sin ella, lo que hace suponer a todos que le pasó algo. Inmediatamente Hazar le hablará a Miran para advertirle y le pedirá que la busque. A decenas de kilómetros, ella aparecerá herida y tirada en el río. En ese momento un hombre la levantará en sus brazos pero no se verá su rostro y nadie sabe quién es.

Por otro lado, Hazar le confesará a Miran que no sabe si Reyyan pueda algún día perdonarlo. "Encomiendo a mi hija primero a Dios y luego a tí", finalizará el hombre antes de irse.

¿Quién es el que la encontró?, ¿qué pasará con Hazar? y ¿qué decisión tomará Elif?