Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 16 de febrero de 2022 00:00

La tensión por lo ocurrido con Behice comienza a disiparse pero con esto empieza a tomar forma el plan que ideo la tía de Müjgan para liberarse de la responsabilidad de la muerte de Hünkar y culpar a otra persona. Éste es el camino que se trazará a partir de este miércoles en la novela turca Züleyha.

La ficción de las tardes de Telefe, transita un momento en el que lo que le ocurrió a la Behice genera un gran desconcierto y en esa indefinición, Müjgan se fue acercando cada vez más a Fikret, dejando abierto su corazón. Así fue desde el momento en el que se dio cuenta que él hizo más que Yilmaz para encontrar a su tía.

En el capítulo de este martes, él le confesó que estará con ella en todo este momento. Esas palabras los puso a ambos incómodos pero dejaron de lado eso para mantenerse unidos. "Fikret si mi tía logra sobrevivir será gracias a tí. La buscaste, la encontraste y la trajiste acá... Ahora me estás acompañando. Te lo agradezco tanto", expresó ella.

Más tarde, cuando ya Behice se repone de la operación, ambos vuelven a estar cara a cara. Ella le expresó que está feliz de que él este con ella. "Me alegra que vinieras. Estaba tan sola aquí. No vino nadie más que tú. No vino ni Yilmaz. Mi tía está luchando con su vida acá y estoy abrumada por la tristeza. Yilmaz no tiene conciencia. Nunca lo perdonaré por esto, no creo que nadie se merezca estar tan sola", le confesó ella a Fikrat. Sin embargo él le aclarará: "Müjgan no estás sola, estoy aquí".

En el capítulo de este miércoles, Behice ya fue dada de alta 20 días después de lo que le ocurrió. "He vuelto de entre los muertos, me han disparado y ni siquiera les importa. Qué lástima. Alí Rahmet por supuesto no puede mirarme a los ojos", expresará la mujer a su sobrina quien luego al ver que entra Ali Rahmet generará una escenario forzado con su sobrina.

"Mi querida Mújgan, ¿compraste un boleto de avión?, ¿es para Estambul?", dirá Behice a lo que su sobrina lo negará porque considera que no es su momento para viajar. Sin embargo la tía refutará: "¿Qué significa Müjgan? no lo entendiste. Te he dicho mil veces".

Ante este escenario, Ali Rahmet le insistirá y convencerá de que no vuelva a EStambul sino que vaya con él a la mansión hasta que se recupere. La respuesta de él era la que ella esperaba y aprovechará para mostrarle el dolor que le generó su desconfianza.

Por otro lado, Demir llamará a una nueva conferencia de prensa para hablar de la investigación por el crimen de su madre y aclarará que la segunda esposa de su padre, Sevda, es inocente. "Es mi madre espiritual. Traté de explicar lo que era. Gracias a ella, estos tiempos difíciles, está con nosotros para apoyarnos", expresará.

Luego los periodistas le preguntarán si hay sospechas de quién mató a su madre y cómo avanza la causa. La respuesta sorprenderá a todos.