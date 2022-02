Hercai: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 16 de febrero de 2022 00:00

Momentos de quiebres y puntos finales comenzarán a vivirse desde este martes en Hercai, la novela turca de Telefe. La historia va dejando atrás las verdades reveladas y comienzan a aparecer nuevos conflictos que desencadenarán momentos de mucha tensión pero también de tristeza a futuro.

En el capítulo de este martes, Reyyan decidió alejarse tanto de su familia como de los Aslanbey. Dispuesta a vivir su propia elección de vida, dejó todo lo que le hizo daño especialmente a su padre adoptivo Hazar y su esposo Miran. Sin embargo en la estación todo dio un giro. Es que allá Firat la encontró y la convenció de que su vida estaba ahí y no en otro lugar.

Mientras tanto la preocupación invadió al padre y esposo de Reyyan quienes la buscaron por todos lados para poder hablar y explicarle lo que sentían por ella. "No quiere verlo a usted ni a Miran, la encontré en la estación iba a irse. Necesita tiempo para sanar las heridas que le abrieron. La señora Sükran está con ella. Si lo ve seguro quiere irse de nuevo", expresó Firat a Hazar cuando hablaron por teléfono.

En el capítulo de este miércoles, se vivirán situaciones que provocarán quiebres que desencadenarán momentos tensos e incluso de mucha tristeza. La primera situación será entre Azat y Elif quienes definitivamente la relación entre ambos no se encamina y el amor no nace en el corazón de él ya que no logra olvidar a Reyyan.

En estado de ebriedad llegará a la mansión Aslanbey y se enfrentará con Elif. "Todo lo que soy se va de mi pasado", expresará el joven en la conversación con Elif. Su esposa tratará de hacerle entender que no causó nada de lo que él se culpa. "Escápate de nosotros", le lanzará él a lo que ella con la voz quebrada le aclarará que lo ama aunque sepa que él ama a su prima: "se que sigues enamorado de Reyyan".

Por otro lado, Miran y Hazar volverán a buscar a Reyyan a la casa de la abuela Sükran. Allí ella volverá a insistirles que quiere que se vayan y que estén lejos. A su padre le dirá: "ni siquiera respetas que me quiero quedar. No importa lo que diga, siguen acá. Déjenme hacer lo que quiero. Mi herida sigue fresca. Me duele pero no entiendes. Por una vez en tu vida, realmente piensa en mí".

Luego Miran le dirá que quiere estar con ella y le confesará que siente que ella se le está escapando de las manos. Por eso la abrazará fuerte y le dirá: "me duele el alma si no puedo verte". Sin embargo ella no reaccionó. "Esa chica ya se escapó de mi", le dirá ella entre lágrimas asegurando que ya no es la misma.